Lunes, 2 febrero 2026
Argentina
Buenos Aires
2 de febrero de 2026
INSÓLITO

"Provincia, no lo entenderías": sin obras, reducen la circulación en la Autopista La Plata-Buenos Aires

La autovía que une la capital bonaerense con la CABA mostró esta mañana la supresión de un carril. Se utilizaron conos para señalizarlo, aunque no se observaron máquinas ni trabajadores realizando trabajos.

“Argentina, no lo entenderías”, suele ser una frase utilizada por los argentinos para que ningún extranjero pierda el tiempo en comprender lo incomprensible de las tantas cosas que ocurren en nuestro país.

La expresión pudo haber pasado por la cabeza de quienes transitaron esta mañana por la Autopista La Plata-Buenos Aires, sorprendidos por una limitación en la circulación sin motivo o razón aparente.

Varios kilómetros de esta importante autovía reducidos a una sola mano, utilizando los habituales conos para marcar que un carril estaba cerrado al tránsito.

Lo insólito de la situación es que no se observó, desde las primeras horas de la mañana, ningún movimiento de máquinas ni tampoco de trabajadores realizando ninguna obra en la Autopista, sin que haya, además, ninguna comunicación oficial por parte de Vialidad provincial. 
 

Buenos Aires

