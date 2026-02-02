Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de febrero de 2026 INSÓLITO

"Provincia, no lo entenderías": sin obras, reducen la circulación en la Autopista La Plata-Buenos Aires

La autovía que une la capital bonaerense con la CABA mostró esta mañana la supresión de un carril. Se utilizaron conos para señalizarlo, aunque no se observaron máquinas ni trabajadores realizando trabajos.

