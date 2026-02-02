Apps
Lunes, 2 febrero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
2 de febrero de 2026
MEDIDAS EXTREMAS

La Justicia prohíbe actividades con camionetas 4x4, cuatriciclos y motos en La Frontera de Pinamar

La medida cautelar rige incluso en terrenos privados hasta que se garanticen controles de seguridad

La Justicia prohíbe actividades con camionetas 4x4, cuatriciclos y motos en La Frontera de Pinamar
Compartir

El Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Dolores dictó una medida que suspende de manera inmediata todas las actividades recreativas motorizadas en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar. 

La prohibición abarca el uso de camionetas 4x4, UTV, cuatriciclos, motos y vehículos similares para carreras, picadas, pruebas de destreza o cualquier evento de este tipo.

La resolución responde a una acción de amparo presentada por Pablo Martínez Carignano, exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), contra la Municipalidad de Pinamar. 

El pedido se fundamenta en el grave accidente ocurrido el 12 de enero, cuando un niño de 8 años, Bastián Jerez, resultó gravemente herido tras el choque entre un UTV en el que viajaba y una camioneta 4x4.

La medida ordena “el cese inmediato y la prohibición expresa” de competencias formales o informales, desafíos, carreras, picadas y toda maniobra temeraria en los médanos costeros de La Frontera, aún cuando el sector sea de titularidad privada.

La suspensión rige hasta que se acrediten condiciones adecuadas de seguridad y control en la zona.

La medida cautelar ya fue notificada con carácter urgente y está en vigencia. Se trata de un fallo que endurece el escenario en una zona que acumula años de denuncias por descontrol vehicular en los médanos.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

ROSCA VERANIEGA

Santilli: perfil nacional sin descuidar su ambición bonaerense en una interna lanzada

El ministro del Interior de Javier Milei se subió al ring para cruzar al gobernador Kicillof a cuento de la reforma laboral. El “Colo” mira de reojo la Provincia con vistas a 2027, con otros libertarios que juegan sus fichas.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Semana de rosca: Kicillof reabre la negociación salarial y recalibra aumentos

"Provincia, no lo entenderías": sin obras, reducen la circulación en la Autopista La Plata-Buenos Aires

La Justicia prohíbe actividades con camionetas 4x4, cuatriciclos y motos en La Frontera de Pinamar

Operación de apuro: el Gobierno recurre a EE.UU. y compra US$808 millones para pagar al FMI

Crisis hídrica sin control: van a la Justicia para frenar subas mientras las canillas en La Plata están secas

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET