Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de febrero de 2026 RECLAMOS

Crisis hídrica sin control: van a la Justicia para frenar subas mientras las canillas en La Plata están secas

La ciudad de La Plata sufre cortes y baja presión crónica y todas las miradas apuntan a ABSA. La UCR denuncia un servicio colapsado y pide activar un observatorio para controlar la prestación.

Compartir