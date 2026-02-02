2 de febrero de 2026
RECLAMOS
Crisis hídrica sin control: van a la Justicia para frenar subas mientras las canillas en La Plata están secas
La ciudad de La Plata sufre cortes y baja presión crónica y todas las miradas apuntan a ABSA. La UCR denuncia un servicio colapsado y pide activar un observatorio para controlar la prestación.
La crisis hídrica en La Plata escaló al plano político y judicial: la UCR presentará un amparo para frenar el aumento tarifario pedido por ABSA y denunciar la deficiente prestación del servicio, en medio del creciente enojo vecinal por la falta de agua, la baja presión y la dependencia de bidones y camiones cisterna. El malestar se extiende por barrios como Tolosa, Gonnet, Los Hornos, Villa Elvira, Ringuelet y Altos de San Lorenzo.
El reclamo se apoya en la impugnación del aumento del 40% y los ajustes automáticos bimestrales, que los radicales consideran inadmisibles ante un servicio que no garantiza lo mínimo. “Es imposible convalidar aumentos cuando los vecinos pagan fortunas por agua que no sale de la canilla”, sostuvo Pablo Nicoletti, quien volvió a remarcar que el acceso al agua potable es un derecho básico. También exigieron poner en marcha el Observatorio del Agua en el Concejo Deliberante.
Desde el bloque radical calificaron la situación como “insostenible” y reclamaron un plan de contingencia urgente: abastecimiento alternativo para zonas sin servicio, medidas para sectores con baja presión y provisión segura donde el agua no es potable. Los dirigentes también convocaron al resto de las fuerzas políticas a apoyar el reclamo frente a un escenario sin mejoras a la vista.
En los barrios, el panorama sigue igual o peor: presión mínima, cortes prolongados y un suministro que, cuando llega, no siempre es apto para consumo. En lugares como Villa Castells se repiten los “hilitos de agua” y denuncias por atención nula en delegaciones de ABSA que ni siquiera garantizan bidones. Obra públicas inconclusas y sin plazos claros alimentan una sensación de abandono mientras vecinos, municipio y Provincia exigen respuestas urgentes.