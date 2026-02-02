Operación de apuro: el Gobierno recurre a EE.UU. y compra US$808 millones para pagar al FMI
La movida, realizada a pocos días del vencimiento, refleja la fragilidad del frente externo. El Fondo revisará el programa en febrero.
El Gobierno argentino compró la semana pasada US$808 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) al Tesoro de Estados Unidos para afrontar el pago de intereses al FMI que vence este domingo. Se trató de una operación puntual, fuera del swap bilateral ya cancelado, y que no figuró de inmediato en los balances del BCRA ni del Tesoro, lo que reforzó su carácter de maniobra de corto plazo.
Según fuentes oficiales, la compra se realizó bajo el esquema habitual utilizado desde 2018, cuando el Tesoro argentino adquiere DEG para cumplir con vencimientos y el Exchange Stabilization Fund (ESF) estadounidense actúa como principal vendedor global. No es la primera vez que ocurre: Estados Unidos ya había provisto DEG en octubre, aunque aquella transacción sí formó parte del swap monetario vigente entonces.
El Banco Central había informado en diciembre que el swap de monedas con el Tesoro estadounidense quedó completamente cancelado, dentro del programa de estabilización cambiaria por US$20.000 millones lanzado en 2025. Sin embargo, nunca se detallaron las tasas, costos ni condiciones del acuerdo, ni tampoco la mecánica exacta con la que fue extinguido. En el mercado circularon versiones sobre un préstamo del BIS y sobre el posible uso de oro como garantía, hipótesis que el Gobierno nunca desmintió con claridad.
El pago de intereses de este domingo ocurre en la antesala de la segunda revisión del programa de US$20.000 millones firmado con el FMI. El ministro Luis Caputo mantuvo un contacto informal con Kristalina Georgieva en Davos, donde la funcionaria elogió la acumulación reciente de reservas, aunque la Argentina cerró 2025 con un fuerte incumplimiento de la meta de reservas netas: –US$14.100 millones frente a un objetivo de –US$1000 millones, pese a la flexibilización otorgada por el Fondo.
Con ese desvío como telón de fondo, el Gobierno prevé solicitar un waiver y renegociar las metas en febrero, mientras intenta estabilizar el frente financiero. El riesgo país perforó los 500 puntos, lo que reabrió el debate sobre un eventual regreso a los mercados internacionales, pero el Ministerio de Economía descartó de momento esa vía para evitar convalidar tasas altas y preservar espacio para el sector privado.
Aun con compras netas del BCRA por más de US$1100 millones en enero, las reservas siguen bajo presión: el Tesoro debió afrontar pagos externos por más de US$1200 millones en el mismo período, lo que neutraliza el efecto de la intervención en el mercado. La dificultad para refinanciar deuda externa sigue siendo uno de los principales límites para recomponer reservas y despejar el horizonte cambiario.