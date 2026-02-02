Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de febrero de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Múltiples focos activos ponen en alerta a cuatro Parques Nacionales

Ya se quemaron en lo que va de la temporada alrededor de 50 mil hectáreas y el fuego no cesa. Las condiciones climáticas de fuertes vientos e intenso calor complica el trabajo de brigadistas. Los parques Los Alerces, Nahuel Huapi, Logo Puelo y Lanín mantienen un alto nivel de riesgo. Nación extendió la emergencia a Santa Cruz

Compartir