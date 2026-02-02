2 de febrero de 2026
SALARIOS
Semana de rosca: Kicillof reabre la negociación salarial y recalibra aumentos
La reapertura paritaria ordena el tablero sindical bonaerense. Salud aceptó la propuesta y el FUDB evalúa un nuevo paquete. El Ejecutivo busca contener demandas en un contexto inflacionario complejo.
El Gobierno bonaerense reabrió la rosca salarial y convocó a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para este jueves, en cumplimiento de la cláusula de revisión pactada en el último acuerdo, que otorgó 1% retroactivo a diciembre y 2% para enero. El encuentro llega en un escenario de inflación persistente y con los gremios reclamando una recomposición más robusta.
La negociación abarca al personal encuadrado en la Ley 10.420 y se retoma menos de tres semanas después del cierre anterior, cuando ATE había rechazado una oferta previa y forzado al Ejecutivo a mejorar el esquema. Ahora, los representantes estatales esperan una propuesta superior que permita sostener el poder adquisitivo perdido en los últimos meses.
En paralelo, el Gobierno ya cerró otros frentes. La CICOP aprobó por amplia mayoría la propuesta oficial que implica una recomposición total del 4,5% de bolsillo, entre retroactivos y el aumento de enero. El acuerdo incluye además la reapertura en la primera semana de febrero y el compromiso de avanzar en Mesas Técnicas sobre temas estructurales del sistema de salud, como recategorizaciones, pases a planta y desbloqueos de cargos.
Durante el congreso gremial, CICOP también designó su Junta Electoral para los comicios internos de abril y resolvió sumarse al Plan de Lucha nacional contra la Reforma Laboral en el Congreso, con paro y movilización el día del debate parlamentario. La conducción reconoció que el incremento es insuficiente, pero destacó la urgencia de liquidación y la reapertura inmediata de la paritaria.
En el plano docente, tras el rechazo al 1,5% ofrecido días atrás, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) recibió una nueva propuesta que contempla un 1% para diciembre más un retroactivo del 0,5% vinculado al aguinaldo. Según los cálculos de la mesa técnica, el impacto global en febrero sería del 4,5% respecto del último salario percibido.
Los gremios analizarán la oferta en sus instancias internas, en un contexto marcado por la inflación de diciembre —2,8% según el INDEC— y la presión de las bases para recuperar lo perdido durante 2025. En La Plata esperan evitar el choque, pero admiten que el tire y afloje continuará mientras las mejoras sigan por debajo de la suba de precios.