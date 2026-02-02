Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de febrero de 2026 SALARIOS

Semana de rosca: Kicillof reabre la negociación salarial y recalibra aumentos

La reapertura paritaria ordena el tablero sindical bonaerense. Salud aceptó la propuesta y el FUDB evalúa un nuevo paquete. El Ejecutivo busca contener demandas en un contexto inflacionario complejo.

