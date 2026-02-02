Apps
Lunes, 2 febrero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
2 de febrero de 2026
SALARIOS

Semana de rosca: Kicillof reabre la negociación salarial y recalibra aumentos

La reapertura paritaria ordena el tablero sindical bonaerense. Salud aceptó la propuesta y el FUDB evalúa un nuevo paquete. El Ejecutivo busca contener demandas en un contexto inflacionario complejo.

Semana de rosca: Kicillof reabre la negociación salarial y recalibra aumentos
Compartir

El Gobierno bonaerense reabrió la rosca salarial y convocó a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para este jueves, en cumplimiento de la cláusula de revisión pactada en el último acuerdo, que otorgó 1% retroactivo a diciembre y 2% para enero. El encuentro llega en un escenario de inflación persistente y con los gremios reclamando una recomposición más robusta.

La negociación abarca al personal encuadrado en la Ley 10.420 y se retoma menos de tres semanas después del cierre anterior, cuando ATE había rechazado una oferta previa y forzado al Ejecutivo a mejorar el esquema. Ahora, los representantes estatales esperan una propuesta superior que permita sostener el poder adquisitivo perdido en los últimos meses.

En paralelo, el Gobierno ya cerró otros frentes. La CICOP aprobó por amplia mayoría la propuesta oficial que implica una recomposición total del 4,5% de bolsillo, entre retroactivos y el aumento de enero. El acuerdo incluye además la reapertura en la primera semana de febrero y el compromiso de avanzar en Mesas Técnicas sobre temas estructurales del sistema de salud, como recategorizaciones, pases a planta y desbloqueos de cargos.

Durante el congreso gremial, CICOP también designó su Junta Electoral para los comicios internos de abril y resolvió sumarse al Plan de Lucha nacional contra la Reforma Laboral en el Congreso, con paro y movilización el día del debate parlamentario. La conducción reconoció que el incremento es insuficiente, pero destacó la urgencia de liquidación y la reapertura inmediata de la paritaria.

En el plano docente, tras el rechazo al 1,5% ofrecido días atrás, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) recibió una nueva propuesta que contempla un 1% para diciembre más un retroactivo del 0,5% vinculado al aguinaldo. Según los cálculos de la mesa técnica, el impacto global en febrero sería del 4,5% respecto del último salario percibido.

Los gremios analizarán la oferta en sus instancias internas, en un contexto marcado por la inflación de diciembre —2,8% según el INDEC— y la presión de las bases para recuperar lo perdido durante 2025. En La Plata esperan evitar el choque, pero admiten que el tire y afloje continuará mientras las mejoras sigan por debajo de la suba de precios.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

CRUCES

Nuevo round entre Provincia y Nación por la baja en la edad de imputabilidad

Mientras se espera su tratamiento durante las sesiones extraordinarias del Congreso, senadora nacional Patricia Bullrich cruzó al ministro de Seguridad bonaerense por no apoyar el Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil. La respuesta de Javier Alonso

NOTICIAS MÁS VISTAS

“Un nuevo amanecer”: Mayra Mendoza celebró su propuesta de matrimonio

Los autos chinos amenazan a la industria automotriz bonaerense

Nuevo round entre Provincia y Nación por la baja en la edad de imputabilidad

Otra vuelta de tuerca para el bolsillo: febrero llega con muchos aumentos

Canasta escolar 2026: aumentos que golpean el bolsillo de las familias

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET