1 de febrero de 2026
CRUCES
Nuevo round entre Provincia y Nación por la baja en la edad de imputabilidad
Mientras se espera su tratamiento durante las sesiones extraordinarias del Congreso, senadora nacional Patricia Bullrich cruzó al ministro de Seguridad bonaerense por no apoyar el Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil. La respuesta de Javier Alonso
Febrero traerá muchas discusiones en el Congreso de la Nación. El gobierno pidió que haya sesiones extraordinarias para tratar dos iniciativas de vital importancia para la administración de Javier Milei, la reforma laboral y el Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil. Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con su recorrida por las provincias para conseguir los votos, hubo un nuevo cruce por redes sociales con la inseguridad como telón de fondo.
La baja en la edad de imputabilidad divide aguas en la política nacional. Mientras el gobierno nacional quiere bajarla a los 13 años, desde la gestión bonaerense ponen reparos ante esta situación y sostienen que no es la solución de fondo para el problema, debido a que las estadísticas de delito juvenil son muy bajas.
En ese sentido, el gobernador bonaerense Axel Kicillof replicó una reflexión realizada por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, y sentenció: “Como explica @JaviAlonsook, estamos de acuerdo en que la Argentina necesita un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, pero bajar la edad de imputabilidad no va a resolver los problemas de fondo”.
“No hay soluciones mágicas; se necesita un esfuerzo integral entre los tres poderes del Estado, trabajo serio y planificación”, argumentó el gobernador a través de su cuenta de X.
Este posteo generó un nuevo debate virtual. En modo de respuesta, la senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, repudió los dichos de Kicillof y argumentó: “No puedo creer estar leyendo esto. Queda claro que no le importa ni la seguridad ni las víctimas. Siempre del lado de los delincuentes. ¿Se animará a decirle en la cara a las familias que perdieron a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la edad de imputabilidad y que no le molesta que estén en su casa, libres y sin consecuencias?”.
“Y si está tan convencido de lo que dice, que habilite los comentarios y lea a los argentinos”, sentenció la exministra de Seguridad de la Nación.
Acto seguido, llegó la respuesta de Javier Alonso: “Lo que no se puede creer es que siga apropiándose del dolor de las víctimas para hacer una campaña política barata y oportunista. La problemática es mucho más compleja que reducir todo a una cuestión de edad. La minoridad no se aborda con slogans, ni con chicanas, ni agitando bronca desde las redes”.
Allí sostuvo que este problema se aborda “como plantea la Conferencia Episcopal Argentina, priorizando la prevención y la integración juvenil, con políticas públicas serias, inversión y trabajo coordinado. Todo lo que usted nunca hizo”.
“Recoja algo de su zigzagueante recorrido político y haga un aporte más serio y sustancial a este debate que nos debemos como democracia”, cerró el ministro.