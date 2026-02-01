Volver | La Tecla Nacionales 1 de febrero de 2026 NUEVAS SUBAS

Otra vuelta de tuerca para el bolsillo: febrero llega con muchos aumentos

Colectivos, subtes, prepagas, telecomunicaciones y tarifas energéticas actualizan valores desde el inicio del mes, con incrementos que se suman al arrastre inflacionario y obligan a recalcular gastos fijos.

