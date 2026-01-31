Paritaria en Salud: acuerdo parcial y advertencia sindical en Buenos Aires

El Congreso de Delegados de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) aprobó este viernes 30 de enero, por amplia mayoría, la propuesta salarial presentada por el Gobierno bonaerense. El acuerdo contempla una recomposición total del 4,5% de bolsillo que se cobrará en febrero junto con los haberes de enero, integrada por un 1% retroactivo a diciembre —incluido el impacto en el aguinaldo— y un 2% adicional para enero de 2026. El entendimiento alcanza a todo el personal comprendido en la Ley 10.471, desde profesionales de planta hasta residentes y becarios.

Además del aspecto salarial, el acta paritaria fija el compromiso de reabrir las negociaciones durante la primera semana de febrero, en un contexto de alta inflación y pérdida del poder adquisitivo. En paralelo, se acordó avanzar en Mesas Técnicas sectoriales para abordar reclamos estructurales del sistema de salud provincial, como recategorizaciones, desbloqueos de cargos, ampliación del fondo de reemplazo de guardias y el pase a planta permanente de becarios y residentes.

Durante el encuentro también se designó la Junta Electoral Central que organizará las elecciones internas de CICOP, previstas para el 22, 23 y 24 de abril de 2026. La definición se dio en el marco de un congreso masivo que combinó la discusión salarial con cuestiones institucionales claves para el futuro del gremio.

Finalmente, los delegados resolvieron sumarse a un Plan de Lucha conjunto con otras organizaciones sindicales contra la Reforma Laboral que se discute en el Congreso Nacional. La medida incluye un paro nacional y movilización el día en que el proyecto llegue al recinto, además de jornadas de difusión y acciones de visibilización. Desde CICOP señalaron que, aunque el aumento es insuficiente, la aceptación responde a la urgencia de cobro y a la promesa de reapertura inmediata de la negociación.