Mar del Plata avanza con una polémica concesión pese a reclamos ambientales

El municipio ratificó la adjudicación de Playa Dorada y rechazó la revocatoria presentada por organizaciones vecinales. La decisión cierra la vía administrativa y empuja el conflicto hacia la Justicia.

