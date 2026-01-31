Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de enero de 2026

Rosca feroz y mensajes cruzados: el peronismo juega su partido más enredado

Kicillof esquiva presiones, La Cámpora insiste y los intendentes exhiben sus propios reclamos. Entre rumores, desmentidas y negociaciones secretas, la conducción del PJ se convirtió en el mayor berrinche del verano político.

