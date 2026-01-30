30 de enero de 2026
PUJA SALARIAL
La Provincia reabre el juego de las paritarias: recibirá a ATE el jueves
El gobierno de Axel Kicillof finalmente convocó al gremio de estatales para negociar una recomposición salarial.
El gobierno bonaerense convocó a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a una reunión para retomar la negociación paritaria por los salarios de los empleados de la administración pública.
La Provincia citó a los representantes gremiales para el jueves próximo, fecha en que se retomará la discusión salarial.
El cónclave tendrá lugar menos de tres semanas después del último acuerdo, en el que el gobierno bonaerense y el sindicato habían arribado a un esquema de recomposición salarial del 1% en diciembre (retroactivo) y del 2% en enero.
Ese acuerdo, al que se llegó luego de que la ATE rechazara una oferta anterior realizada por la Provincia, incluía la reapertura de la negociación en la primera semana de febrero.
Aplicando esa cláusula, el gobierno de Kicillof convocó al gremio para el jueves 5, día en el que los representantes de los trabajadores estatales esperan recibir una oferta de aumento en un contexto de inflación constante.
La negociación involucra a los trabajadores nucleados en el régimen previsto en la Ley 10.420, que conforman el grueso de la administración pública bonaerense.