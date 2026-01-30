Apps
Viernes, 30 enero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
30 de enero de 2026
NEGOCIACIÓN

Afirman que la Argentina está dispuesta a recibir a los deportados de Estados Unidos

Un importante diario estadounidense reveló que las autoridades argentinas están en tratativas con las norteamericanas para acoger a quienes la nación del Norte no pueda enviar a sus países de origen.

Afirman que la Argentina está dispuesta a recibir a los deportados de Estados Unidos
Compartir

La Argentina y los Estados Unidos se encuentran en “conversaciones avanzadas” para que nuestro país reciba a las personas deportadas de la nación del Norte que no puedan ser enviadas a sus países de origen.

Así lo afirma en un artículo el prestigioso diario estadounidense The New York Times, citando documentos oficiales y el testimonio de fuentes con conocimiento de la negociación.

El subsecretario argentino de Política Exterior, Juan Manuel Navarro, es señalado en el artículo como quien habría presentado la idea al gobierno de Donald Trump. El canciller Pablo Quirno daría el visto bueno, según el Times.

La negociación no fue confirmada ni desmentida por la Cancillería argentina ni por el Departamento de Estado norteamericano.

Los documentos citados por el diario neoyorquino revelan que la idea genera preocupación por el costo que podría tener, tanto en términos económicos como políticos.

Si la idea se concreta, la Argentina oficiaría de “tercer país seguro” para acoger a los deportados que no puedan ser enviados directamente a sus lugares de origen, en un mecanismo de triangulación que, en teoría, finalizaría con el envío definitivo de las personas a sus respectivos países.

Paraguay y Ecuador ya suscribieron acuerdos de este tipo con la administración Trump, que está llevando a cabo operativos de deportación masiva de inmigrantes, algo muy resistido por la oposición demócrata y buena parte de la población estadounidense.

El gobierno de Javier Milei emplea una retórica similar y viene endureciendo su política migratoria, pero estaría dispuesto a recibir a las personas deportadas para estrechar sus lazos con la Casa Blanca.
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

PJ BONAERENSE

Mientras siguen juntando avales, crece la expectativa por la respuesta de Kicillof

La propuesta de Máximo Kirchner le sumó un capítulo más a las discusiones por la conducción partidaria. Desde el MDF siguen juntando avales para una posible competencia, pero todo puede cambiar en el transcurso de los próximos días

NOTICIAS MÁS VISTAS

Falleció Luis Lata, histórico militante peronista y secretario legislativo del Senado

Kicillof sigue con su plan tras el planteo de Máximo y surgen nombres para una lista

Un corset para las cuentas públicas: López se queda con el timón del presupuesto

Derecha Fest: el Gobierno nacional nombró al hijo de Luis Patti en la CNRT

“Si quieren okupar, vayan al Conurbano”: Jorge Macri desalojó un local kicillofista

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET