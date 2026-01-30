Volver | La Tecla Nacionales 30 de enero de 2026 NEGOCIACIÓN

Afirman que la Argentina está dispuesta a recibir a los deportados de Estados Unidos

Un importante diario estadounidense reveló que las autoridades argentinas están en tratativas con las norteamericanas para acoger a quienes la nación del Norte no pueda enviar a sus países de origen.

