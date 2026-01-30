30 de enero de 2026
NEGOCIACIÓN
Afirman que la Argentina está dispuesta a recibir a los deportados de Estados Unidos
Un importante diario estadounidense reveló que las autoridades argentinas están en tratativas con las norteamericanas para acoger a quienes la nación del Norte no pueda enviar a sus países de origen.
La Argentina y los Estados Unidos se encuentran en “conversaciones avanzadas” para que nuestro país reciba a las personas deportadas de la nación del Norte que no puedan ser enviadas a sus países de origen.
Así lo afirma en un artículo el prestigioso diario estadounidense The New York Times, citando documentos oficiales y el testimonio de fuentes con conocimiento de la negociación.
El subsecretario argentino de Política Exterior, Juan Manuel Navarro, es señalado en el artículo como quien habría presentado la idea al gobierno de Donald Trump. El canciller Pablo Quirno daría el visto bueno, según el Times.
La negociación no fue confirmada ni desmentida por la Cancillería argentina ni por el Departamento de Estado norteamericano.
Los documentos citados por el diario neoyorquino revelan que la idea genera preocupación por el costo que podría tener, tanto en términos económicos como políticos.
Si la idea se concreta, la Argentina oficiaría de “tercer país seguro” para acoger a los deportados que no puedan ser enviados directamente a sus lugares de origen, en un mecanismo de triangulación que, en teoría, finalizaría con el envío definitivo de las personas a sus respectivos países.
Paraguay y Ecuador ya suscribieron acuerdos de este tipo con la administración Trump, que está llevando a cabo operativos de deportación masiva de inmigrantes, algo muy resistido por la oposición demócrata y buena parte de la población estadounidense.
El gobierno de Javier Milei emplea una retórica similar y viene endureciendo su política migratoria, pero estaría dispuesto a recibir a las personas deportadas para estrechar sus lazos con la Casa Blanca.