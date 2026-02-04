Sistema previsional de PBA: el total de beneficiarios y cuánto cobran en promedio

El Instituto de Previsión Social (IPS)
dio a conocer cómo se compone el sistema previsional de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, indicó que existen 374.543 personas beneficiarias
entre quienes perciben jubilaciones y pensiones.
Según el Boletín de Estadísticas Previsionales del IPS
con datos a diciembre de 2025. En total, el organismo liquidó 388.179 beneficios, ya que 13.485 personas perciben más de una prestación. De ese universo, el 87,83% son contributivos (340.944) y el 12,17% no contributivos (47.235).
En tanto, las prestaciones se componen de 279.903 jubilaciones, 82.532 pensiones y 25.744 pensiones sociales
. El haber promedio de las jubilaciones asciende a $1.334.286, mientras que el de las pensiones alcanza los $782.164. En el caso de las pensiones sociales, todas de carácter no contributivo, el haber promedio es sensiblemente menor.
El informe revela una fuerte feminización del sistema previsional bonaerense ya que 264.605 son mujeres (70,65%)
y 109.938 son varones (29,35%). La edad promedio del conjunto de jubilados y pensionados es de 67 años.
En términos de ingresos, el haber promedio contributivo general es de $1.235.438
, aunque se observa una brecha por género: los varones perciben en promedio $1.340.678, mientras que las mujeres cobran $1.200.123.
Al analizar las jubilaciones por subsistema, el IPS detalla que la administración pública concentra 62.821 jubilaciones
, con un haber promedio de $1.378.760, y una composición mayoritariamente femenina (64,20%). El Magisterio es el sector con mayor volumen, con 165.434 jubilaciones, un haber promedio de $1.393.538 y una presencia femenina del 88,98%. En el ámbito municipal se registran 45.019 jubilaciones
, con un haber promedio de $1.002.584, y una distribución de género más equilibrada. El Servicio Penitenciario suma 6.555 jubilaciones, con un haber promedio de $1.673.379, y predominio masculino. En tanto, el subsistema de Leyes Especiales registra 59 jubilaciones, con el haber promedio más alto del sistema: $3.374.406.
En materia de pensiones se liquida 19.743 con un haber promedio de $951.525, mayoritariamente percibidas por mujeres. El Magisterio
cuenta con 14.130, con un promedio de $878.193, mientras que el sector Municipal concentra 24.773 con un promedio de $575.786.
El Servicio Penitenciario
liquida 2.298 pensiones, con un haber promedio de $927.920, y el subsistema de Leyes Especiales alcanza 12.675, con un promedio contributivo de $2.514.954, aunque el promedio general desciende a $655.349 por la incidencia de beneficios no contributivos.
Las pensiones sociales
, que suman 25.744 beneficios, se distribuyen principalmente entre las de invalidez (11.702) y por invalidez de menores (13.762) y perciben $300.000. También se registran 80 para madres solas con hijos, 122 por vejez, 73 para menores desamparados y 5 por migración.
En total, 18.912 jubilaciones y pensiones perciben el haber mínimo, lo que representa el 5,21%
. De ese universo, el 71% corresponde a mujeres y el 69% pertenece al subsistema municipal. Si se observan únicamente las jubilaciones, 5.728 personas cobran el haber mínimo, equivalente al 2,04% del total de jubilados.