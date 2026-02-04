Sistema previsional de PBA: el total de beneficiarios y cuánto cobran en promedio

Eldio a conocer cómo se compone el sistema previsional de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, indicó queentre quienes perciben jubilaciones y pensiones.Según elcon datos a diciembre de 2025. En total, el organismo liquidó 388.179 beneficios, ya que 13.485 personas perciben más de una prestación. De ese universo, el 87,83% son contributivos (340.944) y el 12,17% no contributivos (47.235).En tanto,. El haber promedio de las jubilaciones asciende a $1.334.286, mientras que el de las pensiones alcanza los $782.164. En el caso de las pensiones sociales, todas de carácter no contributivo, el haber promedio es sensiblemente menor.El informe revela unay 109.938 son varones (29,35%). La edad promedio del conjunto de jubilados y pensionados es de 67 años.En términos de ingresos,, aunque se observa una brecha por género: los varones perciben en promedio $1.340.678, mientras que las mujeres cobran $1.200.123.Al analizar las jubilaciones por subsistema, el IPS detalla que, con un haber promedio de $1.378.760, y una composición mayoritariamente femenina (64,20%). El Magisterio es el sector con mayor volumen, con 165.434 jubilaciones, un haber promedio de $1.393.538 y una presencia femenina del 88,98%., con un haber promedio de $1.002.584, y una distribución de género más equilibrada. El Servicio Penitenciario suma 6.555 jubilaciones, con un haber promedio de $1.673.379, y predominio masculino. En tanto, el subsistema de Leyes Especiales registra 59 jubilaciones, con el haber promedio más alto del sistema: $3.374.406.En materia de pensiones se liquida 19.743 con un haber promedio de $951.525, mayoritariamente percibidas por mujeres. Elcuenta con 14.130, con un promedio de $878.193, mientras que el sector Municipal concentra 24.773 con un promedio de $575.786.Elliquida 2.298 pensiones, con un haber promedio de $927.920, y el subsistema de Leyes Especiales alcanza 12.675, con un promedio contributivo de $2.514.954, aunque el promedio general desciende a $655.349 por la incidencia de beneficios no contributivos.Las, que suman 25.744 beneficios, se distribuyen principalmente entre las de invalidez (11.702) y por invalidez de menores (13.762) y perciben $300.000. También se registran 80 para madres solas con hijos, 122 por vejez, 73 para menores desamparados y 5 por migración.En total,. De ese universo, el 71% corresponde a mujeres y el 69% pertenece al subsistema municipal. Si se observan únicamente las jubilaciones, 5.728 personas cobran el haber mínimo, equivalente al 2,04% del total de jubilados.