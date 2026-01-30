Volver | La Tecla Nacionales 30 de enero de 2026 POSTURAS

La FAM plantó bandera contra la reforma laboral y dijo que “no tiene nada de moderno”

Más de 500 intendentes de todo el país rechazaron la reforma que impulsa el gobierno de Javier Milei y lo relacionaron con la Ley Banelco sancionada años atrás.

