Kicillof sigue con su plan tras el planteo de Máximo y surgen nombres para una lista

El peronismo se encuentra en el centro de la escena política luego de quepropusiera acomo presidente del. Con el correr de las horas se conoció la respuesta de lo que piensa el Gobernador al respecto y las partes siguen sin encontrar un acuerdo pleno. Al mismo tiempo, circula una propuesta de lista unitaria con varios nombres y se espera que el lunes empiecen las conversaciones formales entre los máximos dirigentes., afirmaron desde la Gobernación ante la consulta desobre el planteo del líder de. En las últimas horas del jueves se hizo público el pedido del diputado nacional para que quien conduzca el justicialismo sea el propio primer mandatario provincial.En ese sentido, en el círculo íntimo de Kicillof indicaron que. En esa línea, sostuvieron que la perspectiva que sostienen en la misma:En octubre, en esas reuniones que sostiene el Gobernador con la mesa chica del, había intendentes y algunos miembros del gabinete que le habían solicitado ser quien se ponga al frente del PJ. En aquel entonces no había intenciones de encarar esa alternativa, pero en las últimas circuló una versión de que había cambiado de postura. Sin embargo, fue desmentida por el Ejecutivo:El camporismo hizo saber que Máximo Kirchner planteó la idea a sus más cercanos en busca de un consenso con el kicillofismo para. El líder camporista reitera quey que su posición va en sintonía con lo que agita el MDF en cuanto a tener un partido alineado con el Gobierno.En la jornada de este viernes surgieron otras voces del kirchnerismo que contaron a este medio que. Asimismo, analizaron que “sabemos que, si vamos a una pelea interna, el kicillofismo se va a victimizar y nos van a ver a nosotros como que ponemos piedras en el camino”.Para acompañar al planteo que hizo Máximo,. Hay quienes manejan la posibilidad de que la presidencia sea para Kicillof y que la vicepresidencia primera sea a acordar entre. La integrante del Movimiento Evita recibió ayer en su municipio a Máximo Kirchner en una reunión que se mantuvo bajo siete llaves lo charlado entre ambos.En cuanto a la vice segunda, se especula queo también podría quedar para la Vicegobernadora o la jefa comunal de Moreno toda vez que no accedan a la vice primera. La secretaría general se completaría con quien no quede en los primeros lugares mencionados.Entre los alcaldes que figuran como candidateables se encuentran(Lomas de Zamora) y(La Plata). No obstante, también podría surgir algún cacique de interior de la provincia de Buenos Aires., adelantó un dirigente a. Por lo que se estima que la semana próxima comenzarían las charlas formales hacia el 8 de febrero, día dispuesto -en principio- para presentar listas.En la cúpula del MDF existen varias lecturas y una de ellas es queque Kicillof presida el PJ. Entonces, agregó que “nosotros sostenemos lo mismo:y las políticas públicas del gobierno provincial”.“Quien nos asegura eso es alguien del MDF. Después se discutirá el nombre”, añadió. Luego, indicó queOtro dirigente de peso vio con buenos ojos la iniciativa del camporismo y reiteró que “lo importante es que el PJ se ordene con el gobierno provincial”. Además, reiteró queDesde otra terminal del kicillofismo pusieron paños fríos al recto y remarcaron:. Por ese motivo, recordaron lo que fue el cierre de listas del 7 de septiembre en el que se extendió el plazo ante el casual corte de luz que impidió cargas las boletas.Por su parte, en declaraciones a Data Clave, el intendente de Villa Gesell,, sostuvo que. El posicionamiento de uno de los primeros kicillofistas resaltó que “si no había ningún problema se lo tendrían que haber dado cuando fue gobernador”.“Hoy no se puede consolidar una oposición porque no hay un acuerdo.. Con el Mundial, todos miran para otro lado y después ya estás a un año de una elección muy importante para todos”, concluyó.