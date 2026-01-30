Kicillof sigue con su plan tras el planteo de Máximo y surgen nombres para una lista

El peronismo se encuentra en el centro de la escena política luego de que Máximo Kirchner
propusiera a Axel Kicillof
como presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense
. Con el correr de las horas se conoció la respuesta de lo que piensa el Gobernador al respecto y las partes siguen sin encontrar un acuerdo pleno. Al mismo tiempo, circula una propuesta de lista unitaria con varios nombres y se espera que el lunes empiecen las conversaciones formales entre los máximos dirigentes.“Es sólo mediático, no existió eso”
, afirmaron desde la Gobernación ante la consulta de La Tecla
sobre el planteo del líder de La Cámpora
. En las últimas horas del jueves se hizo público el pedido del diputado nacional para que quien conduzca el justicialismo sea el propio primer mandatario provincial.
En ese sentido, en el círculo íntimo de Kicillof indicaron que “no hay una respuesta porque no existe tal planteo”
. En esa línea, sostuvieron que la perspectiva que sostienen en la misma: “Un PJ que banque al gobierno de la provincia y a sus políticas, más allá de los nombres propios”
.
En octubre, en esas reuniones que sostiene el Gobernador con la mesa chica del Movimiento Derecho al Futuro (MDF)
, había intendentes y algunos miembros del gabinete que le habían solicitado ser quien se ponga al frente del PJ. En aquel entonces no había intenciones de encarar esa alternativa, pero en las últimas circuló una versión de que había cambiado de postura. Sin embargo, fue desmentida por el Ejecutivo: “Esa versión es parte de la misma operación de las 10 de la noche”
.
El camporismo hizo saber que Máximo Kirchner planteó la idea a sus más cercanos en busca de un consenso con el kicillofismo para “terminar con los idas y vueltas para fortalecer la unidad”
. El líder camporista reitera que “La unidad está por encima de todo”
y que su posición va en sintonía con lo que agita el MDF en cuanto a tener un partido alineado con el Gobierno.
En la jornada de este viernes surgieron otras voces del kirchnerismo que contaron a este medio que “la orden de Cristina es no romper y que tenemos que ceder que lo haya que ceder para garantizar la unidad”
. Asimismo, analizaron que “sabemos que, si vamos a una pelea interna, el kicillofismo se va a victimizar y nos van a ver a nosotros como que ponemos piedras en el camino”.
Para acompañar al planteo que hizo Máximo, circulan nombres que intentan compaginar una lista para llegar a un acuerdo definitivo
. Hay quienes manejan la posibilidad de que la presidencia sea para Kicillof y que la vicepresidencia primera sea a acordar entre Verónica Magario y Mariel Fernández
. La integrante del Movimiento Evita recibió ayer en su municipio a Máximo Kirchner en una reunión que se mantuvo bajo siete llaves lo charlado entre ambos.
En cuanto a la vice segunda, se especula que podría ser para un intendente
o también podría quedar para la Vicegobernadora o la jefa comunal de Moreno toda vez que no accedan a la vice primera. La secretaría general se completaría con quien no quede en los primeros lugares mencionados.
Entre los alcaldes que figuran como candidateables se encuentran Federico Otermín
(Lomas de Zamora) y Julio Alak
(La Plata). No obstante, también podría surgir algún cacique de interior de la provincia de Buenos Aires.“El lunes tenemos reuniones y seguramente nos juntaremos las tres partes para charlar una lista de consenso”
, adelantó un dirigente a La Tecla
. Por lo que se estima que la semana próxima comenzarían las charlas formales hacia el 8 de febrero, día dispuesto -en principio- para presentar listas.
En la cúpula del MDF existen varias lecturas y una de ellas es que “nadie lo vino a proponer”
que Kicillof presida el PJ. Entonces, agregó que “nosotros sostenemos lo mismo: quien presida el PJ tiene que apoyar abierta y explícitamente al Gobernador
y las políticas públicas del gobierno provincial”.
“Quien nos asegura eso es alguien del MDF. Después se discutirá el nombre”, añadió. Luego, indicó que “nosotros seguimos juntando avales y armando listas hasta el 8 de febrero”
.
Otro dirigente de peso vio con buenos ojos la iniciativa del camporismo y reiteró que “lo importante es que el PJ se ordene con el gobierno provincial”. Además, reiteró que “es una idea que ya venía circulando hace tiempo en el gabinete”
.
Desde otra terminal del kicillofismo pusieron paños fríos al recto y remarcaron: “Estamos en un cierre de listas y será hasta el último minuto”
. Por ese motivo, recordaron lo que fue el cierre de listas del 7 de septiembre en el que se extendió el plazo ante el casual corte de luz que impidió cargas las boletas.
Por su parte, en declaraciones a Data Clave, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera
, sostuvo que “Axel no debería aceptar”
. El posicionamiento de uno de los primeros kicillofistas resaltó que “si no había ningún problema se lo tendrían que haber dado cuando fue gobernador”.
“Hoy no se puede consolidar una oposición porque no hay un acuerdo. Estamos perdiendo tiempo en un año que pasa volando
. Con el Mundial, todos miran para otro lado y después ya estás a un año de una elección muy importante para todos”, concluyó.