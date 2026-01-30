Apps
30 de enero de 2026
PESAR

Falleció Luis Lata, histórico militante peronista y secretario legislativo del Senado

En las últimas horas se conoció el deceso de un hombre reconocido en el ámbito de la política del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Dolor en la dirigencia expresado con salutaciones.

La mañana del viernes amaneció con la noticia del fallecimiento de Luis Lata, secretario legislativo del Senado de la provincia de Buenos Aires e histórico dirigente del peronismo.

Lata era un hombre de confianza de la vicegobernadora Verónica Magario y contaba con más de 60 años de militancia política dentro del movimiento justicialista.

Su trayectoria política se forjó en el oeste del conurbano bonaerense, donde fue concejal de La Matanza durante la gestión de Federico Russo, tras el retorno de la democracia.

También era íntimo amigo de Alberto Balestrini, ex intendente de La Matanza y ex vicegobernador, vínculo que lo acercó tempranamente al recinto legislativo, espacio que con el tiempo se convirtió en su segunda casa.

Sus restos serán velados en el Cementerio Parque Colonial, ubicado en la Colectora Sur del Acceso Oeste, kilómetro 29.5, en la localidad de Ituzaingó.

Tras conocerse la noticia, distintas figuras de la política bonaerense se volcaron a las redes sociales para despedirlo y recordar su militancia, su compromiso y su trayectoria.

 
 
 


 


 

