Falleció Luis Lata, histórico militante peronista y secretario legislativo del Senado

Hoy el peronismo perdió un compañero imprescindible.— Facundo Tignanelli (@mojatignanelli) January 30, 2026
Un fuera de serie.
De convicciones claras, y con una generosidad absoluta para con el resto.
Fundador del @AteneoNKMatanza allá por el 2016 cuando algunos y algunas querían jubilar a @CFKArgentina .
Gracias eternas Flaco pic.twitter.com/9r34IBkzqD
Despedimos con profundo dolor al Secretario Legislativo de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, Luis Lata, destacado compañero de labor.— UnionYLibertadSenadoBA (@UYL_senadoBA) January 30, 2026
Acompañamos a sus familiares y amigos en este duro momento y rezamos por el eterno descanso de su alma. pic.twitter.com/jYv7kLI5Um