Tras la quita de subsidios, el Gobierno resolvió un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas

Las tarifas de luz y gas subirán cerca de otro 3%, por encima de la inflación. Además, entrará a regir la "tarifa plana" para evitar saltos bruscos en épocas de mayor consumo.

