Números Ok: municipios y entes recibieron aprobación del Tribunal de Cuentas
Un conjunto amplio de municipios —de Puán a Magdalena— obtuvo la aprobación de sus balances. También avanzaron expedientes vinculados a salud y gestión turística en La Plata. La resolución confirma un cierre administrativo sin disidencias.
Compartir
El Honorable Tribunal de Cuentas bonaerense aprobó una nueva tanda de rendiciones municipales correspondientes al ejercicio 2024, todas por unanimidad, y las publicó en el Boletín Oficial. Se trata de informes contables que validan la ejecución presupuestaria de municipios y entes locales en un año marcado por restricciones financieras y atraso en transferencias.
Según la resolución, el Tribunal avaló sin objeciones los números presentados por distintas comunas del interior y del Conurbano, así como por organismos descentralizados. Las aprobaciones abarcan administraciones de diferentes signos políticos, lo que muestra un corte técnico del proceso más allá de la disputa partidaria.
Las rendiciones aprobadas son:
Municipalidad de Coronel Suárez, ejercicio 2024.
Municipalidad de General La Madrid, ejercicio 2024.
Municipalidad de La Plata – Mercado Regional La Plata, ejercicio 2024.
Municipalidad de La Plata – Ente Municipal de La Plata, ejercicio 2024.
Municipalidad de Las Flores, ejercicio 2024.
Municipalidad de San Antonio de Areco, ejercicio 2024.
Municipalidad de Tres Lomas, ejercicio 2024.
Municipalidad de Moreno, ejercicio 2024.
Municipalidad de Magdalena, ejercicio 2024.
Municipalidad de Rauch, ejercicio 2024.
Municipalidad de Puán – Ente de Gestión Descentralizada de Salud, ejercicio 2024.
Municipalidad de Campana, ejercicio 2024.
Municipalidad de La Plata – Ente Municipal para la Actividad Turística (EMATUR), ejercicio 2024.
Con este dictamen, el Tribunal continúa avanzando en el calendario de control y validación de cuentas municipales, un proceso clave para garantizar transparencia y cumplimiento normativo en el uso de fondos públicos.