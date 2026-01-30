Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de enero de 2026 BOLETÍN OFICIAL

Un corset para las cuentas públicas: López se queda con el timón del presupuesto

La administración de Kicillof establece nuevas reglas para ajustar el presupuesto y centralizar las decisiones en Economía, justo cuando la demora en los pagos expone a la Provincia a un virtual default administrativo

Compartir