Apps
Viernes, 30 enero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
30 de enero de 2026
BOLETÍN OFICIAL

Un corset para las cuentas públicas: López se queda con el timón del presupuesto

La administración de Kicillof establece nuevas reglas para ajustar el presupuesto y centralizar las decisiones en Economía, justo cuando la demora en los pagos expone a la Provincia a un virtual default administrativo

Un corset para las cuentas públicas: López se queda con el timón del presupuestoUn corset para las cuentas públicas: López se queda con el timón del presupuesto
Compartir

El Gobierno bonaerense oficializó un decreto que fija un rígido esquema de programación presupuestaria para 2026, otorgando al Ministerio de Economía amplias facultades para controlar el ritmo del gasto. La medida, presentada como un intento de “saneamiento financiero”, centraliza aún más la administración de recursos y condiciona a todas las jurisdicciones a límites mensuales y trimestrales.

El decreto también ajusta el sistema de subsidios: exige autorización del Ejecutivo para montos elevados y endurece la devolución de fondos no utilizados, que ahora deberán reintegrarse con actualización por intereses. Estas disposiciones se suman a un entramado de excepciones que beneficia a áreas puntuales, mientras restringe a la mayoría de los organismos públicos.

Además, se obliga a las dependencias a remitir cronogramas detallados de inversión, ejecución y metas físicas, bajo amenaza de responsabilidad directa para directores y administradores. Seguridad, servicios básicos y programas específicos quedan exceptuados, pero el resto del aparato estatal deberá adaptarse a un esquema de control más estricto.

El Gobierno también refuerza la supervisión sobre subsidios, subvenciones y gastos de personal, imponiendo múltiples instancias de autorización y reportes mensuales. La centralización del manejo de fondos a través de la Cuenta Única del Tesoro implica que Economía tendrá control absoluto sobre la velocidad y destino de cada erogación.

Con este decreto, la administración provincial avanza hacia un modelo presupuestario más rígido y verticalizado, que apunta a ordenar las cuentas públicas pero también concentra el poder financiero en manos del Ejecutivo. El impacto real sobre municipios, organismos descentralizados y obras previstas para 2026 quedará sujeto a la implementación de este nuevo corset fiscal.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

ROSCA ATR
Andrés Sosa

Máximo propone a Kicillof para presidir el PJ y así sellar la unidad con todos adentro

El líder de La Cámpora hizo saber que el Gobernador es quien debe quedarse con el mando del justicialismo bonaerense. La propuesta llega en medio de la búsqueda de consenso entre dos sectores enfrentados.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Las riñas distritales que podrían estallar con elecciones internas por los PJ locales

El kicillofismo apura la junta de avales y un nombre toma fuerza para la conducción

Avanza el juicio contra exintendente peronista que suma tres causas penales

Más cortocircuitos: ministra de Kicillof pide a Máximo como presidente del PJ

Máximo propone a Kicillof para presidir el PJ y así sellar la unidad con todos adentro

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET