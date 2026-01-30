30 de enero de 2026
CLAUSURADO
“Si quieren okupar, vayan al Conurbano”: Jorge Macri desalojó un local kicillofista
Tras el anuncio del recupero de la propiedad, el jefe de Gobierno porteño cargó contra el gobernador Axel Kicillof. El operativo fue realizado por la Policía de la Ciudad junto con la Red de Atención. Tras la inspección, fue clausurada.
Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, se refirió a la casa recuperada en el barrio de San Nicolás perteneciente al CONICET, donde se encontraron carteles y banderas K y cargó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
"Si quieren okupar, vayan al conurbano que ahí seguro los dejan. Acá no", expresó en X el titular del Ejecutivo de la Ciudad en un posteo en el que además agregó un video sobre el operativo en el que se recuperó la propiedad, tomada hace 40 años.
La vivienda, "de gran valor arquitectónico y patrimonial", dijeron desde la administración porteña, está ubicada en Tucumán 1727, barrio de San Nicolás, a metros de la avenida Callao.
El video compartido por Macri, de 25 segundos, comienza con imágenes del frente del lugar, convertido en local partidario, que tiene sobre el gran ventanal que da a la calle un poster del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires con el lema "el futuro es con Axel". En el vidrio de al lado, más grande que el de la puerta, aparece otro cartel con la figura de Zamba, el personaje del canal infantil Paka Paka, creado durante el kirchnerismo.
El operativo fue realizado por la Policía de la Ciudad junto con la Red de Atención. Y se sumó la Guardia de Auxilio debido al avanzado estado de deterioro y peligro de derrumbe en la propiedad. Tras la inspección, fue clausurada.