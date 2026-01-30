Apps
Viernes, 30 enero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
30 de enero de 2026
CLAUSURADO

“Si quieren okupar, vayan al Conurbano”: Jorge Macri desalojó un local kicillofista

Tras el anuncio del recupero de la propiedad, el jefe de Gobierno porteño cargó contra el gobernador Axel Kicillof. ​​​​​​​El operativo fue realizado por la Policía de la Ciudad junto con la Red de Atención. Tras la inspección, fue clausurada.

“Si quieren okupar, vayan al Conurbano”: Jorge Macri desalojó un local kicillofista
Compartir

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, se refirió a la casa recuperada en el barrio de San Nicolás perteneciente al CONICET, donde se encontraron carteles y banderas K y cargó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

"Si quieren okupar, vayan al conurbano que ahí seguro los dejan. Acá no", expresó en X el titular del Ejecutivo de la Ciudad en un posteo en el que además agregó un video sobre el operativo en el que se recuperó la propiedad, tomada hace 40 años.

La vivienda, "de gran valor arquitectónico y patrimonial", dijeron desde la administración porteña, está ubicada en Tucumán 1727, barrio de San Nicolás, a metros de la avenida Callao.
 
El video compartido por Macri, de 25 segundos, comienza con imágenes del frente del lugar, convertido en local partidario, que tiene sobre el gran ventanal que da a la calle un poster del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires con el lema "el futuro es con Axel". En el vidrio de al lado, más grande que el de la puerta, aparece otro cartel con la figura de Zamba, el personaje del canal infantil Paka Paka, creado durante el kirchnerismo.

El operativo fue realizado por la Policía de la Ciudad junto con la Red de Atención. Y se sumó la Guardia de Auxilio debido al avanzado estado de deterioro y peligro de derrumbe en la propiedad. Tras la inspección, fue clausurada.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

Un corset para las cuentas públicas: López se queda con el timón del presupuesto

La administración de Kicillof establece nuevas reglas para ajustar el presupuesto y centralizar las decisiones en Economía, justo cuando la demora en los pagos expone a la Provincia a un virtual default administrativo

NOTICIAS MÁS VISTAS

Las riñas distritales que podrían estallar con elecciones internas por los PJ locales

El kicillofismo apura la junta de avales y un nombre toma fuerza para la conducción

Avanza el juicio contra exintendente peronista que suma tres causas penales

Más cortocircuitos: ministra de Kicillof pide a Máximo como presidente del PJ

Máximo propone a Kicillof para presidir el PJ y así sellar la unidad con todos adentro

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET