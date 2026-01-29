Máximo propone a Kicillof para presidir el PJ y así sellar la unidad con todos adentro

En la noche de este jueves se conoció una nueva propuesta en el marco de la discusión por la conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense que sacudió el escenario. Máximo Kirchner propuso que Axel Kicillof sea el presidente con el objetivo de sellar la unidad.



Según pudo conocer La Tecla, el líder de La Cámpora hizo saber a sus más cercanos que la forma de alcanzar un acuerdo con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) es que el Gobernador presida al PJ. De esta manera, le tira la pelota al primer mandatario provincial en momentos en los que se esperan definiciones al respecto.



La idea del diputado nacional es "terminar con los idas y vueltas para fortalecer la unidad" en un contexto de tensión extrema en el peronismo. En ese sentido, en medio de los planteos del kicillofismo en torno a contar con un partido alineado a Kicillof, Kirchner sostiene que "el propio Axel sea el nuevo presidente de PJ bonaerense".



El planteo va en sintonía a lo que sucede en otras provincias en las que gobierna un dirigente del peronismo y tal cual sucede históricamente. Además, en el kirchnerismo entienden que "eso va a fortalecer la figura del gobernador para los próximos años".



"La unidad está por encima de todo", reitera Máximo Kirchner en las diferentes conversaciones que mantiene. Del mismo modo, deja en claro que prescinde de continuar al mando del PJ bonaerense con el objetivo de mantener la unidad con todos los sectores adentro.



Al mediodía Kicillof tuvo un asado con ministros e intendentes del MDF y repasaron el estado de situación de la discusión por la conducción partidaria. Al retirarse los protagonistas prefirieron no profundizar sobre lo charlado y uno de los presentes indicó que Verónica Magario seguía en carrera.



En la residencia se hicieron presentes los ministros Carlos Bianco (Gobierno); Gabriel Katopodis (Infraestructura); Walter Correa (Trabajo), Javier Alonso (Seguridad) y Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario); Agustina Vila (Secretaria General de la Gobernación); la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez y los jefes comunales Jorge Ferraresi (Avellaneda); Mario Secco (Ensenada); Fernando Espinoza (La Matanza); Pablo Descalzo (Ituzaingó) y Lucas Ghi (Morón), además del diputado provincial y ex mandamás de Almirante Brown, Mariano Cascallares, entre otros.



El pedido para que el Gobernador presida el justicialismo también había surgido hace un tiempo por parte de un grupo de jefes comunales del Conurbano y el interior. En aquel entonces el mandatario prefirió esquivar el pedido y luego poner el foco en el fortalecimiento de su espacio.



Ante la falta de respuesta de Kicillof surgió la figura de Magario como candidata del kicillofismo, mientras otros mencionaban a Federico Otermín. En tanto, en los últimos días Mariel Fernández también se anotó al tiempo que algunos miraban a Julio Alak como otra opción.



Por su parte, la Junta Electoral partidaria dio esta tarde un poco de aire a los sectores internos para la presentación de avales. El organismo dispuesto, en una reunión que tuvo lugar en la sede nacional del partido, extender la prórroga del plazo límite para presentar las firmas que refrendan a cada nómina.



Esa fecha era originalmente el 3 de febrero, pero la extendió hasta el 8, el mismo día en que se deben presentar las candidaturas para todas las categorías. “Hay muchos distritos que están muy lejos, y la verdad es que complicábamos a los compañeros si no se modificaba eso”, explicó una fuente partidaria.

Mañana se esperaba una jornada de reunión entre Verónica Magario y Mariel Fernández, pero el cambio de escenario dirá si se concreta o no. Este jueves Kirchner mantuvo un encuentro con la intendenta de Moreno con la intención de acercar posiciones. No obstante, es una incógnita cómo se resolverá la discusión y si habrá un encuentro entre los popes.