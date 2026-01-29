29 de enero de 2026
CHISPORROTEOS
Cruce entre Provincia y CABA por la atención médica a extranjeros y bonaerenses
El ministro de Salud de Kicillof salió al cruce del anuncio de Jorge Macri de que se cobrará la atención a los no argentinos en los hospitales de la Ciudad y que los porteños tendrán prioridad. Criticó la “mezquindad” del jefe de gobierno.
El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Jorge Macri, anunció hoy que en la capital del país se cobrará la atención médica a los extranjeros y que los porteños tendrán prioridad por sobre las personas oriundas de otras provincias, y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, salió al cruce de sus declaraciones, acusándolo de “mezquindad”.
“La época en la que los extranjeros se atendían gratis se terminó”, expresó Macri en una publicación en la red X (antes Twitter), en respuesta a la crítica de un usuario que vaticinaba un aumento del flujo extranjeros buscando atención médica en los hospitales de la Ciudad. “A todos los que no tienen DNI argentino se les cobra.”
“Y no sólo eso, sino que por primera vez en la historia los porteños tienen prioridad. Era cuestión de decisión política”, añadió el mandatario.
En la misma red, Kreplak criticó la posición de Macri.
“En la ciudad que tiene todos los hospitales que fueron construidos por Nación para una capital nacional, heredados, que también tiene todos los hospitales nacionales como el Churruca, Militar, Naval, Roffo, Clínicas, entre otros, donde además están todos los hospitales centrales de las obras sociales nacionales —aunque sus afiliados no vivan allí—, y a la que entran más de tres millones de personas a trabajar y dejar ganancias, su intendente tiene la mezquindad de definir a quién atender y a quién no. Qué vida vale y cuál no”, expresó el ministro bonaerense.
“De quien nadie esperaba nada, nada está haciendo”, concluyó Kreplak.