Cruce entre Provincia y CABA por la atención médica a extranjeros y bonaerenses

El ministro de Salud de Kicillof salió al cruce del anuncio de Jorge Macri de que se cobrará la atención a los no argentinos en los hospitales de la Ciudad y que los porteños tendrán prioridad. Criticó la “mezquindad” del jefe de gobierno.

