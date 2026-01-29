29 de enero de 2026
POR LA EMERGENCIA
El Gobernador lanza otra ofensiva: el MDF marchará por los incendios en el Sur
La agrupación que alienta la candidatura presidencial del Gobernador movilizará hacia el Ministerio de Seguridad Nacional para reclamar que se declare la emergencia ígnea.
Una reunión en la Gobernación bonaerense definió la participación del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), lanzado por el mandatario provincial, Axel Kicillof, en una marcha que tendrá lugar mañana para reclamar la declaración de la emergencia ígnea, a partir de los graves incendios que consumen cientos de miles de hectáreas de bosques en la Patagonia.
De esta manera, Kicillof abre otro frente de ataque al gobierno libertario encabezado por Javier Milei.
El Presidente ya fue blanco de críticas desde distintos sectores por haber ido a Mar del Plata a cantar en el espectáculo de su expareja, la actriz Fátima Flórez, mientras el fuego seguía extendiéndose por el Sur argentino. Mañana, la marcha sumará presión para que el gobierno nacional tome medidas efectivas.
“Patagonia en llamas. ¡Marchamos para exigir la emergencia ígnea! Viernes 30 de enero - 18.30 hs. Salimos de la Facultad de Derecho UBA”, reza un volante difundido por el MDF para convocar a la movilización.
La columna se dirigirá desde la casa de estudios hasta la esquina de Gelly y Obes, donde se encuentra la sede del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva y antes, de la actual senadora Patricia Bullrich.
De ese ministerio depende el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Desde la oposición critican lo que consideran una actitud prescindente del gobierno nacional respecto de esta área, y específicamente de la prevención y combate de los incendios en el Sur.
El MDF es la agrupación lanzada por Kicillof para motorizar sus aspiraciones presidenciales de cara a 2027.