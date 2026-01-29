29 de enero de 2026
INTERNA ATR
Más cortocircuitos: ministra de Kicillof pide a Máximo como presidente del PJ
En medio de las negociaciones para definir si hay elecciones o lista de unidad, una funcionaria de Kicillof volvió a posicionarse en la disputa interna y bancó al actual mandatario del PJ Bonaerense
Mientras La Cámpora y el Movimiento Derecho a Futuro continúan con la junta de avales para presentarse en las elecciones del PJ Bonaerense y también crecen las chances de disputas en grandes distritos, una funcionaria del gobernador Axel Kicillof pidió por la continuidad de Máximo Kirchner en el partido a nivel provincial.
Se trata de la titular del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires y exdecana de la Facultad de Periodismo de la UNLP, Florencia Saintout, quien agitó el clamor por la continuidad de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista bonaerense.
En declaraciones radiales con AM 530, Saintout expresó: “Es muy importante ver qué peronismo queremos discutir, para qué lo queremos. Eso es lo que tenemos que discutir. ¿Qué queremos? Un peronismo conservador, un peronismo mascota del poder. Queremos un peronismo transformador, que se banque discutir con el poder, que no es solamente discutir con Milei. Es el poder mediático concentrado, es el poder económico”.
Allí pidió por la continuidad de Máximo en el PJ Bonaerense: “Un peronismo para qué país. Porque nosotros tenemos que discutir qué queremos en el 2027. Justamente yo quiero un Kirchner”.
“¿Cómo que todos no estamos discutiendo proyectos pero asumimos naturalmente que Kirchner en el PJ ya no es?. Esto fue un gran logro del kirchnerismo. Pero no por su candidatura, que además ni siquiera la propuso él ni la militó él”, añadió la ministra camporista.
Pese al clamor de Saintout, hay varios nombres sobre la mesa para conducir el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, en vísperas al recambio de autoridades previsto para el 15 de marzo. Asoman algunos dirigentes como el intendente de La Plata, Julio Alak, y sus pares de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y Moreno, Mariel Fernández. Por el kicillofismo también apuestan a la candidatura de Verónica Magario.
"Máximo es más que un nombre. Es Kirchner. Y además ha honrado ser Kirchner. Porque podría ser uno que come sushi en no se sabe donde. Ha honrado ser Kirchner. Es un compañero que trabaja permanentemente en la construcción de consensos. Que garantiza unidad y que lo han estigmatizado tremendamente y eso no lo podemos permitir", cerró la titular del Instituto Cultural.