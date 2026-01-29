Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de enero de 2026 INTERNA ATR

Más cortocircuitos: ministra de Kicillof pide a Máximo como presidente del PJ

En medio de las negociaciones para definir si hay elecciones o lista de unidad, una funcionaria de Kicillof volvió a posicionarse en la disputa interna y bancó al actual mandatario del PJ Bonaerense

