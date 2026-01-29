Volver | La Tecla Nacionales 29 de enero de 2026 EL FRESU

Más de 50 gremios se unen para enfrentar la reforma laboral de Milei

Sindicatos de la CGT y las dos CTA conformaron un frente común para motorizar la oposición al proyecto del gobierno libertario. Lanzaron un plan de acción en varias provincias. El 11 de febrero será el día clave.

