Jueves, 29 enero 2026
29 de enero de 2026
Más de 50 gremios se unen para enfrentar la reforma laboral de Milei

Sindicatos de la CGT y las dos CTA conformaron un frente común para motorizar la oposición al proyecto del gobierno libertario. Lanzaron un plan de acción en varias provincias. El 11 de febrero será el día clave.

Cerca de medio centenar de gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) y en las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) se unieron para conformar un frente sindical cuyo único objetivo será batallar para que el gobierno de Javier Milei no pueda obtener la ansiada reforma laboral.

Bajo el nombre de Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), la coalición gremial, que integran la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Federación de Aceiteros y la Fraternidad, entre otros, delineó un plan de lucha contra la reforma, que incluye manifestaciones y movilizaciones en varias provincias.

El 11 de febrero, día en que el proyecto del Ejecutivo se tratará en el Congreso, será la jornada culminante. El FreSU tiene prevista para esa fecha su mayor demostración de fuerza, con una gran movilización frente al Palacio Legislativo.

“Por la magnitud de los derechos que deroga, por la extensión de los temas que abarca y por la profundidad de los retrocesos que introduce, este proyecto sólo es comparable con la reforma laboral implementada durante la dictadura cívico-militar de 1976”, afirman los gremios agrupados en el nuevo frente en un comunicado que dieron a conocer luego de una reunión en la sede de la UOM.

Para el FreSU, la iniciativa libertaria responde a un modelo económico que “necesita salarios bajos, empleo precario y debilitamiento de la organización sindical para avanzar en el desguace y privatización de las empresas públicas y el desmantelamiento del entramado productivo e industrial del país”.
 

