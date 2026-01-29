Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de enero de 2026 ECONOMÍA

Quedó suspendida la posibilidad de que los proveedores del Estado cobren si tienen deuda con ARBA

El mecanismo que permitía que el Gobierno pagara obligaciones aunque los prestatarios tuvieran deudas fiscales perdió vigencia a partir de la sanción de la Ley Fiscal Impositiva 2026. El Estado bonaerense sostiene deuas millonarias, pero dejó de permitir que sus acreedores le deban a él. Los detalles.

