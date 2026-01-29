29 de enero de 2026
ECONOMÍA
Quedó suspendida la posibilidad de que los proveedores del Estado cobren si tienen deuda con ARBA
El mecanismo que permitía que el Gobierno pagara obligaciones aunque los prestatarios tuvieran deudas fiscales perdió vigencia a partir de la sanción de la Ley Fiscal Impositiva 2026. El Estado bonaerense sostiene deuas millonarias, pero dejó de permitir que sus acreedores le deban a él. Los detalles.
La posibilidad de que el Estado pague a sus proveedores aunque estos mantengan deudas impositivas quedó suspendida a partir de la entrada en vigencia de la Ley Fiscal Impositiva 2026, que vuelve a exigir el Certificado de Cumplimiento Fiscal A 404 W2, emitido por la Agencia de Recaudación de la Provincia (ARBA), para liberar pagos
El Certificado de Cumplimiento Fiscal A 404 W2, es un requisito indispensable para participar en licitaciones, contrataciones y, fundamentalmente, para la liberación de pagos por parte de la Tesorería General de la Provincia.
Si el proveedor tiene deudas con ARBA, el sistema le impedirá obtener el certificado o emitirá uno con "incumplimientos" (categorías de riesgo 1 a 6, siendo la 6 deuda judicial).
Sin un certificado de cumplimiento válido o con uno que muestre morosidad, el organismo estatal pagador tiene la potestad de retener el pago hasta que el proveedor demuestre su regularidad. Es un problema más para cientos de proveedores que necesitan del dinero adeudado (en muchos casos el atraso de la Provincia alcanza de seis a nueve meses) para cumplir con sus obligaciones, entre las que está el cumplimiento de los impuestos provinciales. En síntesis, sin pagar, el Estado exige que le paguen.
El formulario A 404 W2 continúa disponible en el sitio web de ARBA y se genera de manera online con un código de verificación. El certificado informa la situación fiscal de los proveedores respecto a impuestos como Ingresos Brutos, Inmobiliario (básico y complementario), Automotor y Embarcaciones Deportivas. Clasifica los casos en: sin incumplimiento (todo regular), nivel 1 (deudas hasta aproximadamente $620.000) y nivel 2 (deudas mayores o incumplimientos graves, como falta de inscripción o declaraciones juradas).
En la práctica, muchos proveedores esperaban que los organismos estatales (ministerios, entes descentralizados) utilizaran este certificado para retener parte de los cobros y saldar deudas con ARBA. Sin embargo, según la Ley N° 15.558 y las resoluciones vigentes, no existe disposición que obligue o habilite esa retención directa automática. En años previos, como 2022, la presentación del certificado incluso estuvo suspendida expresamente.
Por otra parte, ARBA mantiene en 2026 regímenes de regularización atractivos, como los modificados por la Resolución Normativa 2/2026 (tasas de interés reducidas al 4-5% mensual en cuotas de hasta 12) y otros planes prejudiciales para Inmobiliario, con quitas y facilidades para normalizar la situación. Esto busca incentivar el cumplimiento voluntario sin depender de compensaciones automáticas en pagos estatales.