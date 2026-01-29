Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de enero de 2026 AL BANQUILLO

Avanza el juicio contra exintendente peronista que suma tres causas penales

Luego de meses, el juicio contra ex intendente de Moreno Walter Festa tomó vuelo. Será juzgado desde el 17 de noviembre en Mercedes por defraudación al Estado, peculado y falsedad ideológica. Además, enfrenta investigaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, donde también aparece mencionada Romina Uhrig.

