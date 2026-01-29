29 de enero de 2026
AL BANQUILLO
Avanza el juicio contra exintendente peronista que suma tres causas penales
Luego de meses, el juicio contra ex intendente de Moreno Walter Festa tomó vuelo. Será juzgado desde el 17 de noviembre en Mercedes por defraudación al Estado, peculado y falsedad ideológica. Además, enfrenta investigaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, donde también aparece mencionada Romina Uhrig.
El ex jefe comunal de Moreno Walter Festa enfrentará desde el martes 17 de noviembre un juicio oral en la justicia penal bonaerense. El debate se desarrollará en la ciudad de Mercedes y lo tiene como principal acusado por una serie de delitos vinculados al manejo irregular de fondos públicos durante su gestión municipal.
Festa, intendente de Moreno por el Frente para la Victoria entre 2015 y 2019, llega al banquillo imputado por defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsedad ideológica. Junto a él serán juzgadas otras cinco personas que, según la acusación, formaron parte de la operatoria investigada.
De acuerdo a la causa impulsada por la UFI Nº 8 de Moreno y General Rodríguez, la maniobra consistía en la designación de empleados municipales que no cumplían funciones reales en la comuna. Los salarios eran desviados a un dirigente social para financiar actividades políticas y movilizaciones en apoyo al entonces intendente.
La fiscalía sostuvo que Festa ordenó la confección de decretos para reemplazar a un asesor de gabinete, con altas y bajas retroactivas fechadas en abril de 2019. Esa documentación, según la acusación, constituyó una falsedad ideológica, ya que los nombramientos no respondían a funciones efectivas dentro del municipio.
La investigación determinó que los sueldos de al menos dos empleados municipales terminaban en manos de Hugo Rubén Ortiz, referente del movimiento Octubres en Moreno. Ninguno de los trabajadores designados prestaba tareas en la administración local, pero el dinero era utilizado para financiar acciones políticas.
Según el expediente, esos fondos habrían sido destinados a movilizaciones y actos partidarios, incluyendo actividades encabezadas por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El movimiento Octubres es una organización político-social con fuerte presencia en el conurbano bonaerense.
La causa tuvo un punto de inflexión el 10 de abril de 2019, cuando la justicia ordenó allanamientos en locales vinculados al movimiento Octubres y detuvo a cuatro personas. En esos procedimientos se secuestraron teléfonos y documentación que resultaron clave para reconstruir la trama investigada.
Además del juicio que comenzará en noviembre en el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de Mercedes, Festa enfrenta otras dos investigaciones. En la justicia provincial es objeto de pesquisa por presunto enriquecimiento ilícto, causa en la que también se menciona a su ex esposa Romina Uhrig, mientras que en el fuero federal de Morón se tramita una denuncia por lavado de activos, cuyo avance depende del resultado de la investigación patrimonial.