Verano en baja: se desploma el consumo turístico en la Provincia
Aunque Buenos Aires sigue liderando el turismo nacional, el gasto cayó hasta un 35% y las estadías son cada vez más cortas. Radiografìa de un sector castigado
Compartir
La temporada de verano 2026 comenzó con señales claras de deterioro para el turismo en la Provincia de Buenos Aires, uno de los principales motores económicos del período estival. Los primeros datos oficiales muestran una caída significativa del consumo, a pesar de sostenerse el flujo de turistas con estadías más cortas, un combo que encendió alertas en el sector público y privado.
Según cifras difundidas por el Gobierno bonaerense, el consumo vinculado al turismo cayó un 25% en relación con el verano pasado y un 35,9% si se compara con la temporada 2023/24. El retroceso se da en un contexto de fuerte ajuste del gasto de los hogares, con impacto directo sobre la clase media y los sectores populares, principales usuarios de los destinos bonaerenses.
En términos de flujo turístico, la Provincia sigue liderando a nivel nacional, pero con números en baja. En lo que va del verano recibió 5,2 millones de visitantes, lo que representa una caída interanual del 3,1% y un descenso del 9,3% respecto del verano 2023/24, equivalente a unos 550 mil turistas menos. El volumen ya no alcanza para compensar la pérdida de consumo.
Los datos oficiales muestran además un cambio marcado en el comportamiento de los turistas: estadías más cortas, decisiones de último momento y un gasto mucho más selectivo. Esta tendencia golpea especialmente a los destinos de la Costa Atlántica, donde la caída del consumo ronda el 26% y se siente con mayor fuerza en los comercios, la gastronomía y los servicios asociados.
Uno de los indicadores más sensibles fue el uso de Cuenta DNI, herramienta clave para medir el gasto turístico. Las operaciones vinculadas al turismo realizadas con la billetera digital del Banco Provincia se desplomaron cerca del 40%, una señal clara de que incluso con promociones y descuentos el consumo no logró recomponerse.
Frente a este escenario, el gobernador Axel Kicillof dispuso una batería de medidas para intentar amortiguar el impacto, con líneas de crédito, promociones y beneficios a través del Banco Provincia y Cuenta DNI. El objetivo es sostener el consumo interno y dar alivio a los comercios y emprendimientos que dependen del turismo.
En paralelo, la Provincia reforzó la agenda de propuestas gratuitas, como los paradores ReCreo en Villa Gesell y Miramar, que durante todo el verano ofrecen actividades culturales, recreativas y deportivas. Si bien estas iniciativas ayudan a sostener el atractivo de los destinos, no alcanzan por sí solas para revertir la caída del gasto.
El balance preliminar de la temporada deja un diagnóstico preocupante: menos turistas, menos días de estadía y un consumo en retroceso, incluso en el principal distrito turístico del país. En un contexto económico adverso, la Provincia enfrenta el desafío de sostener la actividad con herramientas limitadas y en un escenario donde la recuperación todavía no aparece en el horizonte.