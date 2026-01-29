Volver | La Tecla Nacionales 29 de enero de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Alivio: el Gobierno bajó las retenciones al crudo de yacimientos convencionales

Mediante el Decreto 59/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, se establece un esquema diferencial en los derechos de exportación, que quedarán sujetos al valor del Brent. La medida beneficia principalmente a Chubut y Santa Cruz, que cuentan con cuencas maduras

