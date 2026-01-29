Las riñas distritales que podrían estallar con elecciones internas por los PJ locales

Mientras en el peronismo buscan un acuerdo para evitar ir a elecciones por la conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, hay una serie de distritos que arrastran conflictos podrían estallar en las urnas. Además del Consejo Provincial, se renovarán las autoridades de las 135 unidades básicas y nadie se quiere perder la oportunidad de acceder a la presidencia.



Por arriba el justicialismo intenta construir puentes de consenso entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner con la idea de tener una lista única. A la espera de novedades mientras suenan nombres como el de Verónica Magario, Federico Otermín, Julio Alak y Mariel Fernández, entre otros, por abajo el clima se tensa.



Si bien la premisa es evitar ir a internas en las 135 unidades básicas, hay territorios en los que parece difícil llegar a contentar a todos. Por el momento hay más de 20 distritos en los que se encuentran sectores enfrentados. Para el 8 de febrero, día en el que se tienen que presentar listas, podrían ser muchos menos o incluso algunos más.



El Partido Justicialista de Benito Juárez tiene a Martín Ledezma (La Cámpora) en la actual conducción. De todos modos, el intendente Julio César Marini es un integrante del Movimiento Derecho al Futuro y si busca que el justicialismo esté alineado con la gestión podría existir una fuerte discusión al respecto.



Fabio Ongay es el titular en Carmen de Areco, pero las tensiones entre La Cámpora y el pejotismo en el municipio pueden ocasionar una nueva pelea por la conducción. El intendente camporista, Iván Villagrán, es la principal figura mientras el MDF observa con atención el panorama interno.



Bajo el ala del intendente Waldemar Giordano y de la diputada Fernanda Díaz, ambas figuras del camporismo, el PJ de Colón está en manos de Gonzalo Villalonga. No obstante, el ex alcalde Ricardo Casi podría volver para disputar la conducción.



En Ensenada, la presidencia es de Nora Turconi, referente del Movimiento Evita y una dirigenta con buena relación con el intendente, Mario Secco. La Cámpora fue parte de la unidad en 2022, pero la relación es frágil en un territorio comandado por el kicillofismo.



Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría y presidente del PJ local, mantiene una postura abiertamente crítica hacia La Cámpora y Máximo Kirchner. A su vez, reclama renovación en la conducción del peronismo bonaerense desde un perfil pejotista. La figura de Horacio Pietragalla como hombre fuerte del camporismo local, puede ser decisiva a la hora de dirimir la disputa luego de que se convirtiera en diputado nacional.



En Coronel Suárez, Flavio Diez es el presidente del partido y reemplazó al histórico Lalo Dalmau. Hombre de estrecha relación con Alejandro Dichiara, el cristinismo anota un poroto más a su favor en esta interna. El jefe comunal Ricardo Móccero, enfrentado con el kirchnerismo, deberá decidir qué decisión tomar al respecto en torno a la unidad básica.



En Chivilcoy los destinos del PJ local los dirige La Cámpora de la mano de la diputada nacional Constanza Alonso, quien consiguió encabezar la lista de unidad del PJ. No obstante, el vicepresidente, Luciano Dellepiane, mantuvo un encuentro con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y es una incógnita cómo se resolverá la discusión en el distrito.



En Mar del Plata, Eduardo Cóppola se hizo con la conducción del PJ en el 2022 y se trata de uno de los municipios con mayor conflictividad en el peronismo. La Cámpora, que tiene a Fernanda Raverta como principal figura, es desafiada por varios sectores, entre ellos el que comanda Gustavo Pulti, El ex intendente que quiere volver a ocupar la jefatura comunal no forma parte del justicialismo, pero vería con buenos ojos contar con esa herramienta alineada a Axel Kicillof.



Juan Zabaleta, el exintendente, rompió con el oficialismo bonaerense y consolidó su salida en 2025 al presentarse como candidato a concejal por Somos en Hurlingham. Su postura crítica a Máximo Kirchner lo aleja del kirchnerismo. El camporismo podría salir a plantear quedarse con un justicialismo que le responda a su jefe comunal, Damián Selci.



En Junín el dirigente de La Cámpora, Andrés Merani, quedó al mando del partido local en 2022 y renunció recientemente. Al frente quedó la vicepresidenta Maia Leiva, quien responde al Movimiento Derecho al Futuro por lo que se podrían esperar novedades en la confección de las nuevas autoridades. Quien se anotó en la disputa es Claudio Camilo, ex concejal y dirigente gremial del mundo de los municipales. Además, aparece como figura a tener en cuenta la massista Valeria Arata.



Julián Álvarez, actual intendente, es quien preside el PJ de Lanús y es uno de los dirigentes de La Cámpora. Allí mantiene un enfrentamiento abierto con el Movimiento Evita, principalmente referenciado por Agustín Balladares. El futuro dirá cómo se configura el escenario en el distrito del Conurbano.



El diputado provincial Ariel Archanco lidera el PJ de La Plata y forma parte de las filas de la organización que lidera Máximo Kirchner. En tanto, el intendente Julio Alak, que se pasó a las filas del kicillofismo, es un acto de peso que podría tomar la decisión de que un dirigente de su confianza se quede con el justicialismo. Asimismo, el jefe comunal suena como uno de los posibles candidatos a presidir el Consejo Provincial.



En Lobería, Juan Pablo Cappelli, exconcejal y dirigente de La Cámpora, preside el partido y es uno de los referentes jóvenes que impulsan el kirchnerismo en la Quinta Sección. Sin embargo, algunos sectores del kicillofismo buscan desbancarlo y podría estallar un conflicto.



En Moreno, la intendenta Mariel Fernández es la titular de la unidad básica y no esconde sus ganas de dar el salto en la conducción provincial y como así también ya mira hacia la gobernación. En el distrito tiene fuerte presencia el ministro de Trabajo, Walter Correa, y es sabido que mantiene diferencias con la jefa comunal.



En Morón, Claudio Román, funcionario municipal, encabeza el partido. El intendente Lucas Ghi y el oficialismo local acompañan el armado del MDF, aunque persisten sectores camporistas. La ruptura del alcalde con el kirchnerismo tras su salida de Nuevo Encuentro lo enfrenta con Martín Sabbatella.



En Navarro, Santiago Maggiotti continúa al frente del PJ local. Aliado de Kicillof, mantiene el control político en Navarro dentro del MDF. De todos modos, sostiene una pelea con el intendente Facundo Diz y nadie asegura la paz en el municipio.



Marcelo Rivero preside el PJ de Necochea y es cuestionado por diversos sectores del kicillofismo que lo acusan de ser “furgón de cola” de La Cámpora. La intención de varios dirigentes de arrebatarle la unidad básica es cada vez más fuerte y el MDF buscará lograrlo.



En Olavarría, Federico Aguilera, dirigente camporista, está al mando del justicialismo y está alineado al intendente Maximiliano Wesner. En las últimas semanas desde la CGT local amenazan con la presentación de una lista para competir por la presidencia en medio de cuestionamientos a la conducción del kirchnerismo.



En Roque Pérez, Mabel Marchetti conduce el partido y es una referente local alineada con Axel Kicillof. El peronismo local sostiene algunas diferencias entre sus diferentes terminales, incluso hay quienes cuestionan al intendente massista Maximiliano Sciaini.



En San Isidro, Hugo Azerrat preside el PJ y es cercano a Teresa García por lo que desde el cristinismo se anotan otra unidad básica más. En medio de la guerra con el kicillofismo, hay quienes sostienen que desde el MDF podrían desafíar a la histórica dirigenta cristinista.



En San Miguel, Juanjo Castro, dirigente de perfil sindical, es el titular del partido. Bajo su gestión, el MDF gana terreno en un distrito históricamente dominado por el possismo. Hay quienes en el cristinismo sostienen que es un lugar donde podría haber disputa en las urnas.



En Saavedra actualmente el PJ no cuenta con una conducción formal y se prevé una reorganización partidaria en los próximos meses. Escenario abierto en medio de tironeos entre los diferentes campamentos.



En Tigre, Lucas Gianella, dirigente peronista local, es el mandamás y su espacio representa el justicialismo tradicional. En el entorno del intendente Julio Zamora admiten que piensan en presentar lista y todavía no hay certezas sobre cómo impactará el distanciamiento que sostiene con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.



En Tres de Febrero, Juan Debandi, exfuncionario bonaerense y dirigente camporista, es quien está en la conducción. También aparece una figura de peso del kicillofismo que le quiere disputar poder territorial y es Daniel Menéndez.



En Zárate, Leandro Matilla, actual presidente del Concejo Deliberante, conduce el PJ zarateño con vinculación con Ariel Furlán. Acá también es una incógnita sobre las perspectivas que presenten tanto Sergio Berni como Agustina Propato, ambos alineados con Cristina Fernández.