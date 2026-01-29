Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de enero de 2026 SERVICIOS

Agarrate el bolsillo: uno a uno, los aumentos de febrero

Febrero llega con aumentos en diferentes rubros, que impactarán en el AMBA y en todo el interior bonaerense. Vale destacar que en el mes venidero entrará en vigencia el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para la luz y el gas, que buscará distribuir el costo de las tarifas.

