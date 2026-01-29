Volver | La Tecla Municipios 29 de enero de 2026 SITUACION CONTROLADA

Explotó una fábrica en San Fernando: daños en viviendas a cinco cuadras a la redonda

Una explosión de gran magnitud sacudió la madrugada de este jueves al partido bonaerense de San Fernando. La onda expansiva fue tan potente que se sintió a varias cuadras de distancia, alcanzando inclusive al partido vecino de Tigre.

