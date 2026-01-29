Explotó una fábrica en San Fernando: daños en viviendas a cinco cuadras a la redonda
Una explosión de gran magnitud sacudió la madrugada de este jueves al partido bonaerense de San Fernando. La onda expansiva fue tan potente que se sintió a varias cuadras de distancia, alcanzando inclusive al partido vecino de Tigre.
Compartir
Una explosión de gran magnitud sacudió la madrugada de este jueves al partido bonaerense de San Fernando.
El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 a.m. en un depósito de la empresa Otowil, ubicado en la calle Brandsen al 800, y afectó también a las instalaciones linderas de la firma Sabores y Fragancias. La onda expansiva fue tan potente que se sintió a varias cuadras de distancia, alcanzando inclusive al partido vecino de Tigre.
El estallido provocó el derrumbe de una pared frontal del depósito sobre la vía pública y generó un incendio de proporciones que alcanzó a vehículos estacionados en las inmediaciones.
Ante la gravedad del siniestro, más de 10 dotaciones de bomberos provenientes de San Fernando, Tigre, Don Torcuato y Escobar se desplazaron rápidamente para intentar controlar las llamas, las cuales comprometieron seriamente el área donde se almacenan productos químicos.
Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el corte del suministro eléctrico en 15 manzanas a la redonda. Esta decisión busca facilitar las tareas de los equipos de emergencia y evitar mayores riesgos mientras intentan circunscribir el fuego para que no se propague a otras propiedades linderas.
Hasta el momento, no se registraron personas heridas de gravedad, aunque una ambulancia debió salir en emergencia y persiste la preocupación por la posible inhalación de humo. La zona permanece en estado de conmoción y alerta mientras los bomberos continúan trabajando para sofocar los últimos focos activos y garantizar la seguridad total del perímetro.
Se descarta, en principio, la presencia de operarios en el depósito al momento del estallido, aunque se investiga si había personal de seguridad en el lugar.