28 de enero de 2026 REVÉS JUDICIAL

Fuerte denuncia contra el intendente de Tandil

La presentación judicial le achaca haber trabado el desarrollo de un proyecto inmobiliario de manera irregular en beneficio de un empresario amigo. El municipio advirtió que hay normas ambientales que podrían impedir esos emprendimientos.

