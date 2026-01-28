28 de enero de 2026
REVÉS JUDICIAL
Fuerte denuncia contra el intendente de Tandil
La presentación judicial le achaca haber trabado el desarrollo de un proyecto inmobiliario de manera irregular en beneficio de un empresario amigo. El municipio advirtió que hay normas ambientales que podrían impedir esos emprendimientos.
El intendente de Tandil, Miguel Lunghi, y varios de sus funcionarios fueron denunciados en la Justicia por presuntos manejos irregulares.
La presentación judicial achaca a Lunghi, a un funcionario de la comuna y a dos particulares los delitos de defraudación a la administración pública, negociaciones incompatibles con sus funciones, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes del funcionario público, estafa procesal, falsedad ideológica, supresión de documento público y tráfico de influencias.
Según trascendió por fuentes periodísticas, al intendente y el resto de los denunciados se les sindica haber participado de una maniobra para bloquear el desarrollo de un proyecto inmobiliario con la excusa de un requisito que, aparentemente, no se exige a otros emprendimientos, según un supuesto audio filtrado de Lafosse.
La denuncia fue presentada ante el fiscal Ignacio Calonje por Juan Pedro Burs, Roberto Giove y el abogado Jorge Heter. Los desarrolladores afirman sentirse “deliberadamente perjudicados” por el freno a las obras en el barrio Miradores de Montecristo.
Además del jefe comunal, están sindicados en la denuncia Luciano Lafosse, secretario municipal de Obras y Ordenamiento Territorial; Luis Cerone, un empresario apuntado como “instigador” y que sería beneficiario de la maniobra, y Esteban Fernández, otro particular que, según la presentación, habría intervenido en un caso de defraudación al Estado.
Los denunciantes acusan al intendente y al resto de los nombrados de haber montado un “plan criminal organizado y sistemático” en perjuicio del Estado.
En particular, afirman que Lunghi “incurrió en abuso de autoridad y estafa procesal al declarar públicamente la existencia de una medida cautelar judicial sobre la propiedad que, en realidad, nunca fue dictada”, en referencia a la Chacra 274, el predio donde se hizo el loteo para construir el emprendimiento.
“El intendente admitió que el bloqueo administrativo no responde al interés público, sino a una disputa privada donde el municipio favorece a terceros, específicamente al empresario Luis Cerone”, argumentan.
“Una semana después de que el municipio iniciara el bloqueo coordinado de la chacra, Cerone se presentó en el predio exigiendo 500.000 dólares para ‘levantar el bloqueo’”, añaden en su escrito.
El municipio respondió con un comunicado en el que, sin hacer referencia a la denuncia, advierte que “la existencia de un loteo, promoción comercial o subdivisión dominial no habilita ni genera derechos para urbanizar o construir” y que es “necesario alertar y advertir a la población acerca de la prohibición de urbanizar determinadas áreas del territorio alcanzadas por el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y el régimen de Paisaje Protegido vigente, aun cuando existan loteos o subdivisiones de tierras”.
“En particular, la Ley Provincial 11.723 faculta al Estado a exigir estudios de impacto ambiental y a denegar aquellos proyectos que resulten incompatibles con la protección, conservación y restauración de los recursos naturales y del ambiente, obligación que el Municipio de Tandil hará cumplir de manera indeclinable”, señala el texto de la comuna.