28 de enero de 2026
“LA ORDEN DE LA LUZ”
Abusos en el Senado: piden la prisión preventiva para los acusados
La fiscal del caso solicitó que ambos detenidos queden formalmente presos mientras se sustancia la investigación.
La fiscal que investiga el resonante caso de los abusos en el Senado de la provincia de Buenos Aires pidió que los dos acusados en la causa, un hombre y una mujer, queden formalmente presos mientras se sustancia la investigación, en la que están imputados por presuntas agresiones sexuales en el marco de la operatoria de la secta “La Orden de la Luz”.
Se trata de Daniela Silva Muñoz y Nicolás Daniel Rodríguez, quienes ya están detenidos pero sobre quienes hasta ahora no se dictó la prisión preventiva. Ahora la fiscal Betina Lacki pidió que se les imponga esa medida, destinada a evitar que se fuguen o entorpezcan la pesquisa.
Lacki consideró que existen “semiplena prueba e indicios vehementes” de varios casos de abuso cometidos entre los años 2015 y 2023, dentro del propio palacio legislativo bonaerense y en domicilios particulares. Según algunos relatos, el hombre imputado habría afirmado ser un dios encarnado en forma humana, e incluso habría amenazado a algunas de sus víctimas con armas blancas, además de abusar sexualmente de ellas.
La funcionaria judicial destacó que las víctimas fueron “sinceras y consistentes” en su relato de los hechos y consideró que “no debe minimizarse el valor del testigo a oídas en función de la dificultad que les provocó a las víctimas relatar los padecimientos, sobre todo teniendo en consideración que esos testigos corroboran, por su propio conocimiento, las actitudes de Nicolás Rodríguez, la participación de Daniela Silva Muñoz, el rol que ocupaba cada uno, su participación en la secta, entre otras cosas”.
Pero también destacó que no cuenta sólo con esos relatos. “El testimonio de las víctimas no es una pieza aislada sino que se complementa con la prueba indirecta presente en autos”, manifestó en su pedido al juez de garantías.
En virtud de los elementos que maneja y de las posibles penas por los delitos que se achacan a Muñoz y Rodríguez, la fiscal Lacki consideró que “la pena en expectativa resulta motivo suficiente para el dictado de la medida cautelar solicitada pues se erige como una pauta objetiva para presumir el peligro de fuga”.