28 de enero de 2026

Tres provincias denuncian a una transportadora eléctrica por los cortes de luz

Salta, Jujuy y Tucumán unieron fuerzas para presentar una denuncia contra Transnoa SA ante el ENRE por “negligencia y falta de inversión”. Casi un millón de usuarios sufrieron apagones masivos.

