28 de enero de 2026
SE JUNTARON
Tres provincias denuncian a una transportadora eléctrica por los cortes de luz
Salta, Jujuy y Tucumán unieron fuerzas para presentar una denuncia contra Transnoa SA ante el ENRE por “negligencia y falta de inversión”. Casi un millón de usuarios sufrieron apagones masivos.
Tres provincias del noroeste argentino se unieron para presentar una denuncia conjunta contra una empresa de transporte de energía eléctrica luego de que una serie de cortes de luz masivos afectaran a casi un millón de usuarios.
Los gobiernos de Salta, Jujuy y Tucumán recurrieron al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para denunciar a la compañía Transnoa SA por “negligencia y falta de inversión”, factores que, según argumentan, habrían redundando en la suspensión del servicio eléctrico en la región.
En una acción sin precedentes, las tres provincias elevaron una denuncia administrativa en la sede del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta. Intervinieron el presidente de ese Ente, Carlos Saravia; Mario Pizarro, secretario de Energía de Jujuy; Hugo Montaño, responsable de la Superintendencia de Servicios Públicos de Jujuy, y José Ascárate, interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán, quien participó de manera virtual.
Durante el encuentro, los funcionarios coincidieron en que el sistema eléctrico regional atraviesa una “situación crítica”, producto de la falta de inversiones, la escasez de personal técnico y una deficiente supervisión por parte del Estado Nacional.
Según detallaron las autoridades, los cortes registrados “no constituyen hechos aislados, sino que responden a un deterioro estructural” en la operación de Transnoa. Entre los principales puntos del reclamo se destacan la falta de inversión y mantenimiento de la red, el incumplimiento de normativas vigentes y una política empresarial que –según denunciaron– prioriza la rentabilidad por sobre la calidad del servicio.
Además, los cortes eléctricos generaron un efecto dominó en otros servicios básicos. La interrupción del suministro afectó gravemente la provisión de agua potable, debido a que los pozos de captación subterránea dependen de la energía eléctrica para su funcionamiento. La presentación también alude a que los cortes eléctricos generaron problemas en la atención sanitaria.
En el petitorio elevado al ENRE, las autoridades de Salta, Jujuy y Tucumán solicitaron al ente regulador que le requiera a Transnoa los planes de inversión y las medidas correctivas para evitar la recurrencia de las fallas, que se obligue a la empresa transportista a abrir oficinas comerciales y de atención en las provincias donde opera, que se intime a la empresa a detallar la infraestructura disponible en Salta, Tucumán y Jujuy y que el ente regulador informe las multas que aplicó a Trasnoa entre 2019 y 2025.