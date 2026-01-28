28 de enero de 2026
EN SAN PEDRO
Nuevo clamor por Kicillof 2027: “Estamos preparando el Clío, vamos a recorrer el país”
En la segunda conferencia de verano que realizó el gobierno bonaerense, el intendente de San Pedro fue contundente al expresar su deseo por una candidatura presidencial del gobernador.
La Segunda sección electoral tuvo mucha presencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires en los últimos días, luego de varias jornadas con recorridas por la costa atlántica y el Conurbano bonaerense.
Primero estuvieron en Salto donde estrenaron obras en la Planta de Residuos Sólidos Urbanos y luego recorrieron avances de obras en la ruta provincial 31. Luego, dirigentes del MDF mantuvieron una reunión seccional donde acordaron que el MDF presentará listas en todos los distritos para competir en las elecciones del Partido Justicialista.
Luego, esta tarde estuvo en San Pedro, donde supervisaron las obras de 55 viviendas para familias del distrito. Tras la recorrida, Axel Kicillof encabezó una nueva conferencia de verano en el distrito del norte bonaerense, donde también trazaron números complicados para el turismo en la Provincia.
El primero en hablar en la conferencia fue el intendente local, Cecilio Salazar, quien agitó el clamor para una candidatura presidencial de Axel Kicillof para las próximas elecciones nacionales en el 2027.
En su corta intervención, el intendente recordó la recorrida previa y sostuvo que al gobernador “los chicos lo aman”.
Allí añadió: “Tuvimos una reunión muy importante en Cardales con todos los distritos de la Segunda sección, que estamos conformando y fortaleciendo el MDF. Fortalecer el MDF es fortalecer el gobierno de Axel, de nuestro futuro candidato a presidente y seguramente nuestro futuro presidente de la Nación. Es el deseo que tenemos todos de corazón”, sentenció el jefe comunal de San Pedro.
También dejó una frase contundente el jefe comunal: “Se dijo algo muy importante en la reunión de Ensenada que no quiero olvidarme. Dijo Axel que no alcanza con el peronismo. Es cierto, no alcanza solamente con el peronismo. Tampoco alcanza con la provincia de Buenos Aires”.
“Asique Axel, se perfectamente que Carli Bianco está preparando el Clío. Vamos a recorrer el país, te vamos a acompañar porque te lo mereces. Queremos total y absolutamente que seas nuestro candidato a presidente”, cerró el intendente sanpedrino.