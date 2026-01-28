Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de enero de 2026 EN SAN PEDRO

Nuevo clamor por Kicillof 2027: “Estamos preparando el Clío, vamos a recorrer el país”

En la segunda conferencia de verano que realizó el gobierno bonaerense, el intendente de San Pedro fue contundente al expresar su deseo por una candidatura presidencial del gobernador.

