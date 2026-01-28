Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de enero de 2026 INTERNA ATR

Alcalde axelista, durísimo: “El kirchnerismo no es peronismo y CFK es una delincuente”

Gilberto Alegre, jefe comunal de General Villegas, salió con los tapones de punta contra el sector enfrentado al kicillofismo. “No es peronismo, es socialismo del siglo XXI”, disparó.

Compartir