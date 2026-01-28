Apps
Miércoles, 28 enero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
28 de enero de 2026
INTERNA ATR

Alcalde axelista, durísimo: “El kirchnerismo no es peronismo y CFK es una delincuente”

Gilberto Alegre, jefe comunal de General Villegas, salió con los tapones de punta contra el sector enfrentado al kicillofismo. “No es peronismo, es socialismo del siglo XXI”, disparó.

Alcalde axelista, durísimo: “El kirchnerismo no es peronismo y CFK es una delincuente”
Compartir

Un intendente enrolado en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la agrupación lanzado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para motorizar su futura candidatura presidencial, salió con los tapones de punta en medio de la interna que enfrenta a ese sector con el cristinismo.

Se trata de Gilberto Alegre, alcalde de General Villegas, quien salió a decir que “el kirchnerismo no es peronismo” y que la líder del espacio, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, “es una delincuente condenada”.

Las definiciones del jefe comunal, recientemente allegado al MDF aunque mantiene su espacio vecinal Villegas en Movimiento, fueron vertidas en una entrevista con la FM local Radio Actualidad.

Alegre dice lo que no dicen ni Kicillof ni sus adláteres más encumbrados: el gobernador ha manifestado varias veces su apoyo a CFK, remarcando que su condena en la causa conocida como “Vialidad”, por la que cumple la pena de prisión domiciliaria en su departamento porteño, fue “injusta”.

Sin pelos en la lengua ni intención de tender puentes entre los sectores internos, Alegre denostó al ala camporista del movimiento, en horas de debate interno por la cercanía de las elecciones para renovar las autoridades del Partido Justicialista (PJ) bonaerense y de las filiales distritales.

“El kirchnerismo no es peronismo: es socialismo del siglo XXI”, dijo el jefe comunal villeguense. Y añadió: “Para mí, Cristina Fernández es una delincuente condenada por delitos comunes”.

En relación a la interna por el PJ, Alegre manifestó su apoyo a la concejal Sofía Mackay como candidata a liderar el espacio a nivel distrital. “Es joven, tiene proyección y está dentro del espacio de Kicillof. Me parece lógico acompañarla”, dijo.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

POSTURAS

Con críticas a Kicillof y Vidal por igual, el massismo ratificó su postura contra las re-re

Dos referentes del Frente Renovador en la provincia sacaron chapa de ser el espacio que impulsó la quita de las reelecciones indefinidas en la provincia. Hubo reproches a la exgobernadora y al actual, mientras el debate vuelve a aparecer en el radar de la Legislatura

NOTICIAS MÁS VISTAS

Provincia activa el cronograma de pagos con aumento y retroactivos

Proponen cambiar el nombre a un distrito bonaerense y la polémica está servida

Revelan el pacto secreto entre Mauro Icardi y Wanda Nara en su divorcio millonario

“Se le viene la noche a los zurdos”: Milei cerró el Derecha Fest en Mar del Plata

Banco Provincia: ¿gestión eficiente o vulnerabilidades ocultas?

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET