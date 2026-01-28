28 de enero de 2026
Alcalde axelista, durísimo: “El kirchnerismo no es peronismo y CFK es una delincuente”
Gilberto Alegre, jefe comunal de General Villegas, salió con los tapones de punta contra el sector enfrentado al kicillofismo. “No es peronismo, es socialismo del siglo XXI”, disparó.
Un intendente enrolado en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la agrupación lanzado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para motorizar su futura candidatura presidencial, salió con los tapones de punta en medio de la interna que enfrenta a ese sector con el cristinismo.
Se trata de Gilberto Alegre, alcalde de General Villegas, quien salió a decir que “el kirchnerismo no es peronismo” y que la líder del espacio, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, “es una delincuente condenada”.
Las definiciones del jefe comunal, recientemente allegado al MDF aunque mantiene su espacio vecinal Villegas en Movimiento, fueron vertidas en una entrevista con la FM local Radio Actualidad.
Alegre dice lo que no dicen ni Kicillof ni sus adláteres más encumbrados: el gobernador ha manifestado varias veces su apoyo a CFK, remarcando que su condena en la causa conocida como “Vialidad”, por la que cumple la pena de prisión domiciliaria en su departamento porteño, fue “injusta”.
Sin pelos en la lengua ni intención de tender puentes entre los sectores internos, Alegre denostó al ala camporista del movimiento, en horas de debate interno por la cercanía de las elecciones para renovar las autoridades del Partido Justicialista (PJ) bonaerense y de las filiales distritales.
“El kirchnerismo no es peronismo: es socialismo del siglo XXI”, dijo el jefe comunal villeguense. Y añadió: “Para mí, Cristina Fernández es una delincuente condenada por delitos comunes”.
En relación a la interna por el PJ, Alegre manifestó su apoyo a la concejal Sofía Mackay como candidata a liderar el espacio a nivel distrital. “Es joven, tiene proyección y está dentro del espacio de Kicillof. Me parece lógico acompañarla”, dijo.