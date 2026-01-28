28 de enero de 2026
POSTURAS
Con críticas a Kicillof y Vidal por igual, el massismo ratificó su postura contra las re-re
Dos referentes del Frente Renovador en la provincia sacaron chapa de ser el espacio que impulsó la quita de las reelecciones indefinidas en la provincia. Hubo reproches a la exgobernadora y al actual, mientras el debate vuelve a aparecer en el radar de la Legislatura
Mientras que el debate por las reelecciones indefinidas vuelve a tomar relevancia, el massismo en la provincia de Buenos Aires volvió a dejar en claro su postura en contra de la normativa. Dos dirigentes de peso del Frente Renovador salieron por redes sociales a ratificar su rechazo a la iniciativa, mientras deslizaban críticas tanto al actual gobernador Axel Kicillof como a la exmandataria María Eugenia Vidal.
A través de sus cuentas de X, Sebastián Galmarini y Marina Salzmann, volvieron a expresar su postura por la negativa. El dirigente fue contundente y cruzó a la exgobernadora María Eugenia Vidal: “Deja de decir pavadas que así te fue… terminaste de nuevo en CABA, @mariuvidal! Tu palabra está un tanto devaluada. Nosotros no estamos de acuerdo con modificar la ley que pone límite a las reelecciones indefinidas”.
Allí sentenció: “Fuimos los autores, y lo seguimos sosteniendo: La alternancia en los cargos es constitutiva de la democracia. Está mujer se colgó de nuestro proyecto de ley, y después avaló la modificación que empujó su ministro de gobierno. Chanta”.
“Hoy ya se cumplió el límite para muchos Intendentes, Legisladores y Concejales y Consejeros Escolares que no pudieron continuar en sus cargos y debieron continuar militando en otros espacios. Es momento de discutir y resolver otros aspectos del sistema político y electoral, que afectan la representación y el funcionamiento de nuestros gobiernos”, aseguró el dirigente massista.
Por su parte, quien también dejó en claro su postura contra las re-re fue Marina Salzmann, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad, la dirigente del massismo fue más allá y cruzó al gobernador Axel Kicillof: “Aportar a la renovación de ideas y figuras en el peronismo implica dejar atrás recetas y prácticas que no funcionan y a las que la sociedad ya les dio la espalda”.
“No importa si en Alemania o cualquier otro país del mundo existe la re re y funciona. En Argentina, en la Provincia de Buenos Aires, todos sabemos que la alternancia va a fortalecer nuestra democracia. La política no empieza y termina en un cargo de Intendente, podes aportar desde infinidad de lugares como supo hacer @SergioMassa”, destacó la legisladora con un fuerte respaldo hacia el líder del Frente Renovador.
La idea de impulsar nuevamente las reelecciones indefinidas de los intendentes fue lanzada por el Movimiento Derecho a Futuro, espacio que responde al gobernador Axel Kicillof. Los intendentes e integrantes del gabinete bonaerense que estuvieron presentes en Villa Gesell respaldaron esa iniciativa, debido a que la mayoría de los jefes comunales de ese espacio no tienen la posibilidad de ser reelectos.
Sin embargo, esta postura cuenta con el rechazo de gran parte de los legisladores de la oposición, pero también se manifestaron por la negativa tanto La Cámpora como el Frente Renovador, por lo cual el tratamiento en la Legislatura parece ser complicado.
Por su parte, en medio de la feroz interna peronista en la provincia de Buenos Aires, desde La Cámpora presentaron un proyecto de reelecciones indefinidas para los cargos legislativos. La iniciativa que presentó Luís Vivona tuvo el visto bueno de la Cámara de Senadores y falta su tratamiento en Diputados. También hay una iniciativa para las re-re de los intendentes que impulsó Ayelén Duran, legisladora del MDF, pero que todavía no llegó al recinto.