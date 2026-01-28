Banco Provincia: ¿gestión eficiente o vulnerabilidades ocultas?
La banca pública presume inclusión económica con Cuenta DNI, pero tiene un récord en morosidad en prestamos familiares, superando el nivel nacional en el último tiempo.
En medio de la crisis económica argentina, el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), liderado por Juan Cuattromo desde diciembre de 2019, presume de avances en inclusión financiera como Cuenta DNI, pero enfrenta críticas por un récord de morosidad en préstamos familiares que alcanzó el 12,8% en noviembre de 2025 en la provincia, superando el promedio nacional y triplicando niveles previos.
Datos del BCRA revelan una irregularidad en créditos a familias del 7,8% a octubre de 2025 –la más alta en 20 años–, cuestionando si la gestión prioriza el crecimiento a expensas de la solidez, con impactos potenciales en los contribuyentes bonaerenses. ￼ Este informe examina balances clave y controversias, desde acusaciones de Javier Milei sobre “saturación” hasta defensas oficiales de solvencia.
El Banco de la Provincia de Buenos Aires juega un rol primordial en la economía bonaerense, financiando proyectos provinciales y ofreciendo servicios a millones. Bajo la presidencia de Juan Cuattromo, designado por el gobernador Axel Kicillof en 2019 y reelegido en roles como presidente de ABAPPRA hasta 2027, el banco ha impulsado innovaciones como la billetera digital Cuenta DNI, que ganó premios por inclusión financiera y duplicó la base de clientes. A pesar de que Cuattromo destaca solvencia patrimonial, los números del BCRA pintan un panorama preocupante.
Aunque BAPRO presume de solvencia (con un patrimonio neto de 3 billones de ARS y ratios de capital sólidos como 25% en Nivel 1), sus utilidades no impresionan para su escala, y esto genera dudas sobre la gestión bajo Cuattromo. Críticos argumentan que el banco prioriza el rol “público” (financiar sobre todo al gobierno bonaerense y programas sociales como Cuenta DNI) sobre la rentabilidad, lo que diluye ganancias.
Por ejemplo:
* Caída en ingresos y volatilidad: A pesar de un resultado neto positivo, los ingresos operativos cayeron 25,8% ajustados por inflación, por regulaciones del BCRA y menor demanda de créditos en la recesión. Esto contrasta con La Pampa, que creció en préstamos sin tanto impacto, sugiriendo que BAPRO es más vulnerable a la crisis nacional/provincial.
* Morosidad y riesgos: Con exposiciones en incumplimiento de 97 mil millones, BAPRO reserva más para deudas malas (128 mil millones en previsiones), lo que come utilidades. Bancos como La Pampa (morosidad 1,1%) manejan mejor esto, quizás por carteras más conservadoras. Críticos como informes independientes cuestionan si las políticas crediticias laxas de BAPRO (para inclusión financiera) están generando burbujas que explotarán este año
El balance 2024 fue positivo en términos de solvencia (mejora en ratio patrimonial), pero crítico en rentabilidad, con contracciones que reflejan el impacto de la inflación y regulaciones del BCRA. Comparado con 2023, hubo una recuperación en capital, pero analistas como los de calificaciones destacan que BAPRO quedó por debajo del promedio de pares públicos. Esto podría exponerlo a vulnerabilidades en 2026, como se vio en el aumento de morosidad posterior.
Según los estados financieros del BAPRO al 30 de septiembre de 2025 (el último disponible), el banco reporta un patrimonio neto complementario que refleja esfuerzos por cumplir normativas, pero sin detalles públicos precisos sobre el total neto en ese trimestre. Históricamente, el patrimonio neto ha crecido, pero la volatilidad económica erosiona su valor real. Por ejemplo, en reportes consolidados de otros bancos provinciales, se observan activos en miles de millones de ARS, con préstamos representando una porción significativa –en BAPRO, estimados en cientos de miles de millones–, pero con riesgos crecientes.
El punto más crítico es la morosidad: en octubre de 2025, la irregularidad en créditos familiares a nivel nacional llegó al 7,8%, pero en la provincia de Buenos Aires escaló al 12,8% en noviembre, triplicando el 2,6% de noviembre 2024. ￼ ￼ Alarmantemente, entre jóvenes de hasta 21 años, la morosidad alcanza el 40%, cinco veces el promedio, lo que sugiere políticas crediticias laxas bajo Cuattromo que priorizan acceso sobre control de riesgos.
Esto contrasta con defensas del banco, que destaca un “récord de solvencia” en 2025, pero ignora cómo la crisis de ingresos –con familias endeudándose para subsistir– eleva la morosidad a niveles no vistos en dos décadas.
En términos de resultado financiero, el banco ha cuestionado el equilibrio fiscal nacional en informes propios, pero sus propios balances muestran distorsiones pasadas, como los $8.000 millones perdidos en descuentos en 2020.
BAPRO debería liderar en utilidades por su escala, pero su enfoque en inclusión y sobre todo financiamiento provincial lo hace menos rentable que pares más eficientes