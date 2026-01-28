Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de enero de 2026 CIFRAS ALARMANTES

Las provincias consumieron casi todo el superávit fiscal en tiempo récord

Según un informe del IARAF, el consolidado de 23 jurisdicciones y CABA ejecutó un fuerte incremento real del gasto primario que superó a los ingresos y redujo en un 98% el superávit fiscal respecto del mismo período de 2024. Los detalles.

Compartir