28 de enero de 2026
CIFRAS ALARMANTES
Las provincias consumieron casi todo el superávit fiscal en tiempo récord
Según un informe del IARAF, el consolidado de 23 jurisdicciones y CABA ejecutó un fuerte incremento real del gasto primario que superó a los ingresos y redujo en un 98% el superávit fiscal respecto del mismo período de 2024. Los detalles.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) reveló que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires consumieron el 100% del superávit fiscal y el 80% del superávit primario en los primeros tres trimestres de 2025, en comparación con igual período de 2024.
El documento analiza la ejecución presupuestaria de 23 jurisdicciones, excluyendo a La Pampa por falta de datos, a partir de información de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales.
Según el informe, los ingresos totales crecieron un 2,7% real interanual, mientras que el gasto total lo hizo un 11,3%. En el caso del gasto primario —que excluye el pago de intereses— la suba real alcanzó el 11,7%.
Los ingresos corrientes aumentaron un 2,6% y los ingresos de capital un 30,2% real. Dentro de los recursos propios, se destacaron los aumentos en Sellos (+37,6%), Automotor (+22,7%) e Inmobiliario (+16,7%), mientras que Ingresos Brutos cayó 1,3%.
Por el lado del gasto, los rubros más relevantes fueron salarios (+10% real interanual), prestaciones de seguridad social (+14,4%) y bienes y servicios (+21,5%). La inversión real directa registró una suba del 38% y las transferencias corrientes del 5%.
Esa dinámica provocó una fuerte caída de los resultados fiscales. El superávit primario se ubicó en $2,1 billones (en pesos constantes de diciembre de 2025), lo que implica una reducción real del 79,2%. En tanto, el superávit fiscal fue de apenas $200 mil millones, frente a los $8,2 billones del año anterior, una contracción real del 97,6%.
Para el IARAF, el incremento del gasto real por encima de los ingresos explica este deterioro. En especial, el aporte combinado del gasto en personal y del gasto en prestaciones previsionales concentró casi el 55% del incremento del gasto primario.
El estudio concluye que, si bien las jurisdicciones mantuvieron superávit fiscal al cierre del tercer trimestre, el margen de ahorro se redujo prácticamente a cero y quedó sujeto a cómo evolucione la dinámica del gasto frente a los ingresos durante el último trimestre del año.