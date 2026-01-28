Apps
Miércoles, 28 enero 2026
28 de enero de 2026
CIFRAS ALARMANTES

Las provincias consumieron casi todo el superávit fiscal en tiempo récord

Según un informe del IARAF, el consolidado de 23 jurisdicciones y CABA ejecutó un fuerte incremento real del gasto primario que superó a los ingresos y redujo en un 98% el superávit fiscal respecto del mismo período de 2024. Los detalles.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) reveló que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires consumieron el 100% del superávit fiscal y el 80% del superávit primario en los primeros tres trimestres de 2025, en comparación con igual período de 2024.

El documento analiza la ejecución presupuestaria de 23 jurisdicciones, excluyendo a La Pampa por falta de datos, a partir de información de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales.

Según el informe, los ingresos totales crecieron un 2,7% real interanual, mientras que el gasto total lo hizo un 11,3%. En el caso del gasto primario —que excluye el pago de intereses— la suba real alcanzó el 11,7%.

Los ingresos corrientes aumentaron un 2,6% y los ingresos de capital un 30,2% real. Dentro de los recursos propios, se destacaron los aumentos en Sellos (+37,6%), Automotor (+22,7%) e Inmobiliario (+16,7%), mientras que Ingresos Brutos cayó 1,3%.

Por el lado del gasto, los rubros más relevantes fueron salarios (+10% real interanual), prestaciones de seguridad social (+14,4%) y bienes y servicios (+21,5%). La inversión real directa registró una suba del 38% y las transferencias corrientes del 5%.

Esa dinámica provocó una fuerte caída de los resultados fiscales. El superávit primario se ubicó en $2,1 billones (en pesos constantes de diciembre de 2025), lo que implica una reducción real del 79,2%. En tanto, el superávit fiscal fue de apenas $200 mil millones, frente a los $8,2 billones del año anterior, una contracción real del 97,6%.

Para el IARAF, el incremento del gasto real por encima de los ingresos explica este deterioro. En especial, el aporte combinado del gasto en personal y del gasto en prestaciones previsionales concentró casi el 55% del incremento del gasto primario.

El estudio concluye que, si bien las jurisdicciones mantuvieron superávit fiscal al cierre del tercer trimestre, el margen de ahorro se redujo prácticamente a cero y quedó sujeto a cómo evolucione la dinámica del gasto frente a los ingresos durante el último trimestre del año.
 

