Un avance científico despierta esperanza contra uno de los cánceres más agresivos

Un grupo de científicos españoles alcanzó un resultado que genera expectativas en la comunidad médica y en la sociedad en general: la eliminación total del cáncer de páncreas en ratones mediante una innovadora estrategia terapéutica basada en la combinación de tres medicamentos. Se trata de un tipo de cáncer especialmente agresivo, que suele diagnosticarse en etapas avanzadas y tiene una baja tasa de supervivencia.



La investigación fue liderada por Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), y se centró en atacar de forma simultánea distintos mecanismos clave que permiten el crecimiento y la resistencia de las células tumorales.



A diferencia de los tratamientos tradicionales, que suelen perder eficacia con el tiempo, esta estrategia múltiple impidió que el tumor desarrollara defensas, logrando que desapareciera por completo en los modelos estudiados.



La combinación de los tres fármacos está compuesta por uno que es selectivo contra el oncogén KRAS ( motor del cáncer de páncreas), EGFR y STAT3 (proteínas clave en las señales de estos tumores).



Los resultados mostraron que los tumores no solo se redujeron, sino que fueron erradicados, y que los animales tratados permanecieron libres de la enfermedad durante largos períodos, incluso después de suspender la medicación. Además, los investigadores observaron que el tratamiento no provocó efectos secundarios graves, un aspecto fundamental de cara a futuras aplicaciones clínicas.



Si bien el avance se encuentra aún en fase experimental y los ensayos se realizaron exclusivamente en animales, los especialistas destacan su enorme relevancia. El cáncer de páncreas es una de las enfermedades oncológicas con menor expectativa de vida y mayores dificultades terapéuticas, por lo que cualquier progreso significativo representa una luz de esperanza.



Los próximos pasos apuntan a continuar con los estudios para evaluar la seguridad y eficacia del tratamiento en humanos, un proceso que llevará tiempo pero que podría cambiar el abordaje de esta enfermedad en el futuro.



Mientras tanto, el hallazgo refuerza la importancia de la investigación científica sostenida y del desarrollo de nuevas estrategias para enfrentar patologías que aún hoy resultan extremadamente difíciles de tratar.