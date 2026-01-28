Nación acusa a Burford de hostigamiento sistemático y pidió frenar el discovery

“LA GENTE DICE BASTA"

“Se le viene la noche a los zurdos”: Milei cerró el Derecha Fest en Mar del Plata En el evento libertario en la ciudad, el presidente sostuvo que “la gente dijo basta de empobrecernos” y que, por ese motivo, ya no acompaña a otros sectores en las urnas. Además, defendió el capitalismo, apuntó contra el estatismo y volvió a ubicar la batalla cultural como eje central de su gestión.