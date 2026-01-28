28 de enero de 2026
Nación podría incluir la emergencia ígnea en el temario de las sesiones extraordinarias
El gobierno nacional analiza el pedido en conjunto que hicieron las provincias patagónicas para incluir en el temario de las sesiones extraordinarias en el Congreso el tratamiento urgente de la declaración de emergencia
El Gobierno nacional analiza el pedido conjunto de las provincias patagónicas para incluir en las sesiones extraordinarias del Congreso el tratamiento urgente de la Ley de Emergencia Ígnea, ante los incendios forestales que ya consumieron casi 230.000 hectáreas en la región sur del país.
El planteo fue elevado por los gobernadores de Río Negro (Alberto Weretilneck), Chubut (Ignacio Torres), La Pampa (Sergio Ziliotto), Neuquén (Rolando Figueroa) y Santa Cruz (Claudio Vidal), quienes firmaron un documento dirigido al ministro del Interior, Diego Santilli.
El objetivo es declarar una emergencia nacional que permita destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir directamente a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.
Según publica Infobae, desde Casa Rosada indicaron que aún no hay un diagnóstico definitivo sobre la propuesta, ya que el tema no fue tratado en la mesa chica del Ejecutivo y se evaluará en las próximas horas.
Fuentes oficiales señalaron que “se está evaluando” y que podría avanzar “si no va en contra de la línea del Gobierno”, aunque advirtieron cautela: “A veces, en nombre de esa emergencia se cometen barbaridades y se vulneraron los sistemas”.
La iniciativa cuenta con respaldo del bloque del PRO, liderado por Mauricio Macri, y podría incorporarse en la prórroga de sesiones extraordinarias (del 2 al 27 de febrero). Fuentes legislativas advirtieron que la oposición podría impulsarla como bandera política, logrando incluso los dos tercios necesarios para forzar su inclusión en el temario.
La Ley de Emergencia Ígnea no tiene vigencia permanente y requiere decretos o aprobación legislativa para situaciones específicas. La última prórroga data de 2023 (bajo Alberto Fernández), extendida hasta enero de 2024.
Actualmente, varias provincias patagónicas mantienen emergencias locales, pero los mandatarios argumentan que la escala del desastre, agravado por la sequía más severa en décadas supera las capacidades provinciales y exige herramientas nacionales excepcionales, como reasignación de partidas presupuestarias.
El reclamo surge tras una reunión virtual de los gobernadores patagónicos, en medio de focos activos en áreas como Chubut (El Hoyo, Cholila, Parque Nacional Los Alerces), donde brigadistas de todo el país, incluyendo refuerzos de Chile, combaten llamas de hasta 50 metros de altura.
El Servicio Nacional de Manejo del Fuego cuenta con una partida de $20.131 millones en el presupuesto 2026, lo que representa una caída interanual del 53,6%, y fue transferido a la órbita de Seguridad. Los gobernadores buscan revertir esta limitación para una respuesta más eficaz.
Aunque el Gobierno no descarta avanzar, el tratamiento dependerá de la evaluación final y del contexto político en el Congreso, donde podría abrir la puerta a debates sobre otros temas pendientes de la oposición.