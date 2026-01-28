28 de enero de 2026
“LA GENTE DICE BASTA"
“Se le viene la noche a los zurdos”: Milei cerró el Derecha Fest en Mar del Plata
En el evento libertario en la ciudad, el presidente sostuvo que “la gente dijo basta de empobrecernos” y que, por ese motivo, ya no acompaña a otros sectores en las urnas. Además, defendió el capitalismo, apuntó contra el estatismo y volvió a ubicar la batalla cultural como eje central de su gestión.
Con un discurso cargado de definiciones ideológicas y guiños a su núcleo duro, Javier Milei cerró este martes por la noche el Derecha Fest en el Balneario Horizonte y puso el broche final a su estadía de dos días en Mar del Plata. El presidente eligió el escenario libertario para reforzar el perfil doctrinario de su gestión y reafirmar que el rumbo del Gobierno no se agota en la administración económica, sino que apunta a una disputa más profunda.
Ante un auditorio colmado, Milei volvió a insistir en que su llegada a la Casa Rosada respondió a un hartazgo social frente a las políticas tradicionales. “La gente dice basta de empobrecernos”, sostuvo, y aseguró que su gestión ya demostró que “el liberalismo es superior”, no solo desde el punto de vista económico, sino también moral.
El mandatario planteó que su gobierno avanza sobre tres planos simultáneos: la gestión, la política y la batalla cultural, a la que definió como el terreno clave para consolidar los cambios. En ese marco, apeló a un tono simbólico al señalar que “las aguas se separan cada vez más entre justos y pecadores”, en una lectura que trasladó al plano político y cultural del país.
Durante su exposición, Milei remarcó que el capitalismo liberal es un sistema “más justo” y volvió a cargar contra el intervencionismo estatal, al que definió como una práctica que vulnera derechos básicos. Según explicó, el rol del Estado debe limitarse a “proteger la vida, la libertad y la propiedad”, principios que, afirmó, guían las reformas estructurales impulsadas por su administración.
El Presidente también aprovechó el cierre del evento para destacar el crecimiento electoral de La Libertad Avanza y agradecer el trabajo del armado político encabezado por Karina Milei, a quien volvió a mencionar como “El Jefe”. En ese contexto, lanzó una nueva provocación al sostener que “se le está viniendo la noche a los zurdos”, en referencia al avance de su espacio en distintos distritos.
En otro tramo del discurso, Milei retomó su participación en foros internacionales y aseguró que “Davos es un lugar para dar batalla por las almas”, al plantear que la discusión global excede la economía y se extiende al plano cultural y filosófico. “Si no tenemos claro nuestro norte, nos extraviamos”, advirtió, al justificar su presencia en esos ámbitos.
El cierre mantuvo el tono épico que caracteriza sus intervenciones públicas. Tras reivindicar la innovación, la creatividad y el papel de la juventud y las redes sociales en el crecimiento de su fuerza política, Milei concluyó con un mensaje dirigido a su base. “No le temamos a la libertad”, dijo, antes de finalizar con su ya habitual arenga libertaria.
El Derecha Fest, cuya conducción estuvo a cargo de los diputados nacionales Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo, contó además con la participación de dirigentes, intelectuales y referentes del espacio libertario, en un evento que funcionó como plataforma para reafirmar la identidad ideológica del oficialismo y marcar el tono del debate político que el Gobierno busca profundizar.