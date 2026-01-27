Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de enero de 2026 EVASIÓN

ARBA detectó falsos baldíos en balnearios top

La agencia recaudadora bonaerense determinó que en Pinamar y Cariló hay más de 110.000 metros cuadrados de construcciones sin declarar, algunas de ellas en countries. “No es un descuido”, puntualizó Girard.

