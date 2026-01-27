27 de enero de 2026
EVASIÓN
ARBA detectó falsos baldíos en balnearios top
La agencia recaudadora bonaerense determinó que en Pinamar y Cariló hay más de 110.000 metros cuadrados de construcciones sin declarar, algunas de ellas en countries. “No es un descuido”, puntualizó Girard.
La Agencia de Recaudación Buenos Aires (ARBA) detectó más de 110.000 metros cuadrados de construcciones sin declarar en balnearios top de la costa atlántica, en lo que constituye una maniobra de evasión por parte de propietarios de alto poder adquisitivo.
Una inspección de la agencia tributaria bonaerense halló viviendas en numerosos lotes que figuran en el catastro como terrenos baldíos, algunos de ellos ubicados dentro de countries y barrios cerrados.
La ARBA informó que “entre los casos emblemáticos relevados se destacan irregularidades reiteradas en urbanizaciones cerradas y conjuntos inmobiliarios, como Pioneros, Bosques, El Vivero y La Herradura”, y que incluso “se detectó un edificio de categoría en pleno centro de Pinamar, de 9 pisos, con departamentos de hasta tres ambientes, cocheras en subsuelo, locales comerciales en planta baja y terraza con vista panorámica, que tenía 6.900 m² construidos sin declarar y figuraba como baldío en los registros catastrales”.
“Un edificio de cuatro pisos en la zona de La Frontera, en Pinamar, acumulaba 2.000 m² sin declarar”, añade el comunicado de la entidad recaudadora. “Según las publicaciones de ventas, el valor de mercado del metro cuadrado en estos desarrollos supera, en promedio, los 2.500 dólares, lo que da cuenta de la alta capacidad contributiva de quienes omitieron declarar las mejoras edilicias.”
“Cuando se detectan construcciones de lujo declaradas como baldíos, se está afectando la equidad del sistema y perjudicando al conjunto de quienes sí cumplen, algo a todas luces injusto”, remarcó Cristian Girard, titular de la Agencia.
“Nuestro objetivo es combatir la evasión empezando por los sectores de mayor capacidad económica. No se trata de perseguir a nadie, sino de equilibrar la carga tributaria para que quienes más tienen, aporten lo que corresponde”, explicó Girard.