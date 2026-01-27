Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de enero de 2026 OFICIALIZACIÓN

Santilli sigue debilitando al PRO: se llevó a Interior a ex diputada provincial

El ministro del Interior colocó a la ex intendenta de Baradero, Fernanda Antonijevic, como subsecretaria de Asuntos Políticos de esa cartera. Así, suma una nueva baja para el partido amarillo.

