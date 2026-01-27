27 de enero de 2026
OFICIALIZACIÓN
Santilli sigue debilitando al PRO: se llevó a Interior a ex diputada provincial
El ministro del Interior colocó a la ex intendenta de Baradero, Fernanda Antonijevic, como subsecretaria de Asuntos Políticos de esa cartera. Así, suma una nueva baja para el partido amarillo.
El ministro del interior de la gestión de Javier Milei, Diego Santilli, avanza en la construcción de un esquema de poder más consolidado dentro del Gabinete nacional, sumando dirigentes de su confianza.
En las últimas horas se confirmó que la ex diputada provincial Fernanda Antonijevic asumió como subsecretaria de Asuntos Políticos de esa cartera política.
La designación, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro Diego Santilli, cubre una vacante que se extendía desde agosto de 2025, tras la renuncia de Giselle Castelnuovo, quien había tomado posesión en marzo de 2024.
Antonijevic fue intendenta de Baradero 2015 y 2019 por Juntos por el Cambio, referenciándose en el GEN de Margarita Stolbizer), espacio al que perteneció inicialmente como concejal.
En 2016 se incorporó al PRO, ejerciendo como legisladora provincial en dos períodos (2009-2013 y 2021-2025), alineada al responsable de la cartera política del Gobierno nacional.
El movimiento genera algo más de inquietud en el partido amarillo, ante lo que algunos consideran una sangría de referentes hacia las filas libertarias.