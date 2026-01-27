27 de enero de 2026
ERA GRATUITO
Bicentenario fuera de servicio: Vicente López cerró el transporte y desató la polémica
El cierre del Bicentenario expone contradicciones en la gestión municipal y genera rechazo entre usuarios, organizaciones sociales y trabajadores.
El Transporte del Bicentenario dejó de circular ayer y el cierre del servicio expuso una decisión política que reabre el debate sobre prioridades, planificación y uso de los recursos públicos en Vicente López. La suspensión rige desde el 26 de enero y se extenderá durante todo 2026, bajo el argumento oficial de una “evaluación” del sistema, aunque en los hechos implica el desmantelamiento de una política pública con 15 años de vigencia.
Desde el Municipio, que conduce Soledad Martínez, justificaron la medida en el bajo nivel de uso y en un costo operativo que calificaron de “injustificable”. Según el comunicado oficial, el Bicentenario transportaba a menos de 600 pasajeros y demandaba más de 2.300 millones de pesos anuales en mantenimiento y operación, con el agregado de que “la mayoría de los usuarios no serían vecinos del distrito”.
Sin embargo, la decisión no estuvo exenta de contradicciones. El presupuesto 2026 aprobado por el Concejo Deliberante incluye una partida específica para el Transporte del Bicentenario y, hasta hace pocas semanas, el propio Municipio había anunciado inversiones para mejorar el servicio, como cámaras de seguridad, botones de pánico y wi-fi gratuito. Un dato que deja en evidencia la falta de coherencia entre el discurso del ajuste y la planificación oficial.
El Bicentenario fue creado en 2011 por ordenanza del Concejo Deliberante durante la gestión de Enrique “Japonés” García y luego sostenido y ampliado por Jorge Macri. Con perspectiva de género, la línea estuvo íntegramente conducida por entre 28 y 30 mujeres y cubría recorridos clave entre el Oeste y el Este del partido, conectando barrios como Munro, Carapachay, Villa Martelli, Villa Adelina, Florida Oeste y la costa.
Más allá de los números, el impacto social del cierre fue uno de los puntos más cuestionados. El servicio articulaba el acceso a hospitales, clínicas, la Maternidad Santa Rosa y el Centro Recreativo de Adultos Mayores (CRAMA), espacios utilizados de manera cotidiana por jubilados, madres y vecinos sin alternativas de transporte directo y gratuito.
Tras conocerse la medida, usuarios y organizaciones sociales —entre ellas la Movida Ambiental, jubilados de la Quinta de Olivos y el Partido Socialista— convocaron a una movilización que se realizó ayer frente al Palacio Municipal, sobre avenida Maipú. La protesta apuntó contra lo que definieron como un recorte encubierto que afecta a los sectores más vulnerables del distrito.
En paralelo, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López exigió garantías formales para la continuidad laboral de las choferes y del personal afectado, sin reducción salarial