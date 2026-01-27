Netflix redobla la apuesta en La Plata y define nuevas fechas para la serie que transformó la ciudad en un set de filmación

La serie de Netflix que transformó a La Plata en un gran set cinematográfico ya tiene definido cómo continuará su rodaje.



La entrega tendrá ocho capítulos, está basada en la novela The World Jones Made de Philip Dick. Vale mencionar que es la primera adaptación de una obra suya al español. Se trata de un thriller futurista con dilemas políticos y sociológicos.



El elenco está compuesto por Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi, nombres que combinan experiencia, y presencia internacional.



Luego de las primeras jornadas que revolucionaron el casco urbano y convocaron a cientos de curiosos, la producción confirmó una nueva etapa de filmación que se desarrollará en las próximas semanas.



Según se informó, las grabaciones continuarán durante cinco días de la segunda semana de abril y se realizarán íntegramente en el interior del Pasaje Dardo Rocha. Esta decisión permitirá avanzar con el cronograma sin generar cortes de calles ni interrupciones en la circulación, a diferencia de lo ocurrido en las primeras jornadas.



El proyecto, que cuenta con un importante despliegue técnico y artístico, incluye la participación de decenas de técnicos y una gran cantidad de extras locales, lo que convirtió a la ciudad en un punto clave de la industria audiovisual durante los últimos días.



Las escenas ya filmadas incluyeron locaciones emblemáticas del centro platense y un fuerte operativo de producción.



La elección de La Plata como escenario principal refuerza el posicionamiento de la ciudad como destino atractivo para grandes producciones internacionales.



Con esta nueva etapa confirmada, la expectativa crece entre los vecinos, que siguen de cerca cada movimiento de una serie que ya dejó su huella en la vida cotidiana y promete volver a hacerlo en los próximos meses.