Alerta en Europa: Francia aprueba una ley para impedir que menores de 15 Años usen redes sociales

La Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley que propone prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, en una decisión que abre un nuevo capítulo en el debate global sobre el uso de la tecnología, la protección de la infancia y el rol del Estado frente al avance de las plataformas digitales.



La iniciativa, impulsada por el oficialismo y respaldada por una amplia mayoría parlamentaria, se enmarca en una serie de políticas públicas orientadas a reducir la exposición temprana de niños y adolescentes a contenidos considerados nocivos, como la violencia, el acoso digital, la hipersexualización y la presión social amplificada por los algoritmos.



Según lo aprobado, la norma establece que las plataformas deberán impedir el acceso a redes sociales a usuarios menores de 15 años, a través de sistemas de verificación de edad que aún deberán ser definidos en detalle.



El objetivo es que la responsabilidad recaiga sobre las empresas tecnológicas y no exclusivamente sobre las familias, una de las principales demandas de los impulsores del proyecto.



El debate parlamentario estuvo marcado por la preocupación creciente en torno a la salud mental de los adolescentes, especialmente en relación con el aumento de casos de ansiedad, depresión y trastornos vinculados al uso excesivo de redes sociales.



Los legisladores que apoyaron la medida señalaron que la hiperconectividad y la lógica de consumo constante afectan el desarrollo emocional y cognitivo de los menores.



Además de la restricción en redes sociales, el proyecto de ley refuerza limitaciones al uso de teléfonos móviles dentro de las escuelas secundarias, profundizando medidas ya vigentes en niveles educativos inferiores.



La intención es fomentar entornos escolares más concentrados en el aprendizaje y reducir las distracciones tecnológicas durante la jornada educativa.



A pesar de las objeciones, el proyecto fue aprobado y ahora deberá ser tratado por el Senado. En caso de recibir luz verde, la ley podría entrar en vigencia a partir del próximo ciclo escolar.